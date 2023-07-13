Четверг, 13 Июля 2023 12:44

АрмИнфо. <Экологическая> активность Азербайджана продолжается. Об этом заявил в ходе заседания правительства 13 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он сообщил, что Азербайджан сейчас пытается предъявить Армении экологические обвинения на официальном и неофициальном уровнях, приписывая не существующие в нашей стране месторождения, указывая надуманные обстоятельства, решения, ссылаясь на конвенции, которые неприменимы.

В этой связи глава кабмина обратил внимание на то, что в мировом Индексе экологической эффективности Центра экологической политики и права при Йельском университете Армения занимает по итогам 2022 года 56 место, тогда как Азербайджан разместился на 104 позиции.

Помимо этого достижения Армении в контексте прозрачного и ответственного управления горнодобывающим сектором отражены в публикациях Инициативы прозрачности горнодобывающей отрасли.

Возвращаясь к теме Нагорного Карабаха, Никол Пашинян подчеркнул, что если в феврале азербайджанские власти заявляли, что не имеют отношения к <экологической> акции вследствие которой был заблокирован Лачинский коридор, то сегодня возможности для подобных заявлений у последних нет. <Потому что сейчас Лачинский коридор заблокирован из-за действий госструктур Азербайджана>, - сказал он, заметив, что, следовательно, решение Международного суда еще более подтверждает ответственность Азербайджана в углубляющемся гуманитарном кризисе в Арцахе.

Это же решение, как подчеркнул Пашинян, позволяет еще более консолидировать международное сообщество для противодействия политики этнических чисток Азербайджана в отношении населения Нагорного Карабаха.