Четверг, 13 Июля 2023 10:56

АрмИнфо. Армения и Азербайджан на последних переговорах сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Так на уточнение, что означает формулировка Госдепа США "соглашение между Ереваном и Баку в пределах досягаемости", озвученная после майской встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, Миллер отметил, что они подразумевали, что стороны добились значительного прогресса по ряду вопросов.

"Даже на последней встрече они сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными. И поэтому мы думаем, что с уменьшением числа вопросов, которые необходимо решить, соглашение находится в пределах досягаемости, но это предполагает, что, конечно, обе стороны будут готовы к компромиссу", - сообщил он.

Миллер также отметил, что на данный момент никаких встреч не запланировано между сторонами при посредничестве США, однако, они с нетерпением ждут следующей встречи между министрами как Армении, так и Азербайджана.