Четверг, 13 Июля 2023 10:20

АрмИнфо. Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы выразить неизменную поддержку США армяно-азербайджанским мирным переговорам и необходимость творческого подхода, гибкости и компромисса на переговорах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

"Блинкен подчеркнул необходимость свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский (Кашатагский) коридор. Он подчеркнул необходимость того, чтобы обе стороны сохраняли позитивную динамику в переговорах, направленных на достижение прочного и достойного мира", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.