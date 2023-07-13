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АрмИнфо. Международное сообщество не проявляет необходимой коллективной воли для разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха. Подобного мнения придерживается депутат парламента РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.
Он обратил внимание на тот факт, что пока Азербайджан пытается придать легитимность своей инициативе по блокаде Арцаха, гуманитарная ситуация на местах в НКР резко ухудшается.
"Заявление, увещевание, призыв какой-либо международной организации или актора не действуют для сдерживания Азербайджана. Дело не в том, что Азербайджан фактически или фундаментально силен, а в том, что международное сообщество не проявляет необходимой воли в коллективном плане.
Страны, взявшие на себя статус посредника, либо игнорируют развернувшуюся вокруг Арцаха катастрофу, либо способствуют азербайджанизации Арцаха", - подчеркнул оппозиционер.
В этом ключе он добавил, что кризис в Арцахе принимает новые проявления, которые видны только на поверхности, и что чувствуют и видят в эти дни арцахцы, знают только они.
Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.
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|Враг обстрелял позиции ВС Армении в направлении Ишханасара
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|На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась 4-ая встреча Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности
|Французские парламентарии готовят проармянские инициативы
|Армения и Индия обсудили возможности развития межвузовского сотрудничества
|В результате вражеской провокации ранение получил еще один военнослужащий ВС РА
|МИД Армении: В Арцахе растет смертность на фоне азербайджанской блокады
|Никол Пашинян позвонил Шавкату Мирзиёеву
|Секретарь Совбеза РА: Возможно, саммит на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе состоится раньше запланированного
|Один из выдающихся дирижеров современности Густаво Дудамель в следующем году может выступить в Армении
|Секретарь Совбеза рассказал о целях визита в США, позиции Еревана по процессам вокруг Арцаха, и сотрудничеству с Вашингтоном и Москвой в ядерной сфере
|Вице-мэр Еревана и Посол Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Брюно Ретайо: Сегодня под угрозой находится не только народ Нагорного Карабаха, но и народ Армении
|Армения и Индия обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Спикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Армен Григорян провел переговоры с Лорой Купер в США
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|В результате вражеской провокации ранен военнослужащий ВС Армении
|Безвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА Давид Вирабян
|МИД Армении призвал Совбез ООН обеспечить незамедлительное выполнение Азербайджаном решения Международного суда по Кашатагскому коридору
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном
|Акоп Аршакян представил индийской делегации ситуацию в Нагорном Карабахе в условиях азербайджанской блокады
|Минздрав Арцаха: На фоне вражеской блокады, более 186 пациентов ожидают перевода в медцентры РА для получения неотложной медпомощи
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|В Ереване открылась футбольная школа им. Хорена Оганесяна
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан своими незаконными действиями пытается добиться прекращения деятельности Степанакертского офиса МККК
|В Ашхабаде обсуждены вопросы туркмено-японского сотрудничества
|Ереван: Необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия 7- месячной блокады Нагорного Карабаха
|МККК выступил с заявлением на фоне азербайджанских обвинений о перевозке несанкционированных товаров через Кашатагский коридор
|МВД Армении и Палата адвокатов подпишут меморандум о сотрудничестве
|Власти приняли решение увеличить объемы попуска воды из озера Севан до 240 млн. куб.м.
|Тагуи Товмасян лишили полномочий главы Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам
|Рубен Варданян призвал международное сообщество вмешать и остановить попытки Азербайджана уничтожить арцахцев
|МОНКС РА и Фонд "Конрада Аденауэра" подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере образования
|Армянский каратеист Камо Унанян, несмотря на травму плеча, примет участие международном турнире EFC Global 33 MMA в Кыргызстане
|Никол Пашинян поздравил Шавката Мирзиёева по случаю переизбрания на пост президента Узбекистана
|Йенс Бранденбург: Между Арменией и Германией существует множество форматов сотрудничества, в том числе и в технической сфере
|Оппозиционер: Генерал Хачатуров останется под стражей, несмотря на наличие в его деле проблемы связанной с конституционностью
|Сурен Папикян провел совещание с руководящим и командным составом МО, ВС и ГШ РА
|В Армии обороны Арцаха рассказали о целях азербайджанской дезинформации
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" осуждает политику Общественной телекомпании Армении и призывает уважать Конституцию Республики Арцах
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