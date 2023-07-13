Четверг, 13 Июля 2023 10:14

АрмИнфо. Международное сообщество не проявляет необходимой коллективной воли для разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха. Подобного мнения придерживается депутат парламента РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Он обратил внимание на тот факт, что пока Азербайджан пытается придать легитимность своей инициативе по блокаде Арцаха, гуманитарная ситуация на местах в НКР резко ухудшается.

"Заявление, увещевание, призыв какой-либо международной организации или актора не действуют для сдерживания Азербайджана. Дело не в том, что Азербайджан фактически или фундаментально силен, а в том, что международное сообщество не проявляет необходимой воли в коллективном плане.

Страны, взявшие на себя статус посредника, либо игнорируют развернувшуюся вокруг Арцаха катастрофу, либо способствуют азербайджанизации Арцаха", - подчеркнул оппозиционер.

В этом ключе он добавил, что кризис в Арцахе принимает новые проявления, которые видны только на поверхности, и что чувствуют и видят в эти дни арцахцы, знают только они.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.