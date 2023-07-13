Четверг, 13 Июля 2023 10:03

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел тет-а-тет встречу с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином, за которой последовали переговоры в расширенном составе.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в ходе встречи Пашинян высоко оценил его вклад в развитие отношений между Арменией и Ватиканом.

"Мы также высоко ценим сегодняшний визит и готовность придать новый импульс отношениям между Республикой Армения и Святым Престолом. В Армении с огромной теплотой вспоминают визиты папы Франциска и папы Иоанна Павла II в 2001 и 2016 годах, но в то же время должен подчеркнуть, что это первый визит государственного секретаря Ватикана в Армению. И для меня большая честь принять Вас. Это говорит о новом импульсе в наших отношениях", - отметил он.

В свою очередь, Пьетро Паролин выразил уверенность, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. "В последнее время произошло очень позитивное изменение: в Армении назначен апостольский нунций. Мы благодарим Вас за такое отношение", - отметил он.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и региональных процессов. В частности, были затронуты вопросы относительно углубляющегося кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, возникших после 44-дневной войны гуманитарных вопросов, продолжающихся переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Пьетро Паролин выразил готовность Святого Престола способствовать установлению мира и стабильности в регионе, а также процессу решения гуманитарных проблем.