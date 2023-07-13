Четверг, 13 Июля 2023 10:03

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Анн Луйо приняла участие в патрулировании границы в направлении Ерасха, проводимой гражданской миссией ЕС в РА.

Как сообщает посольство Франции в РА, посол выразила полную поддержку их миссии, которая способствует усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Меж тем, в гражданской миссии ЕС в этой связи написали: "Во время сегодняшнего патрулирования в Ерасхе у армяно-азербайджанской границы посол Франции Анн Луйо выразила благодарность и. о. руководителя миссии Эрику Дикуму и наблюдателям миссии за проделанную работу. Она выразила поддержку гражданской миссии ЕС на территории Армении (EUMA), подчеркнув ее <важную роль в процессе стабилизации в регионе".