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 Среда, 12 Июля 2023 20:27
Марианна Мкртчян

Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию

Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию

АрмИнфо. Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы в период с 13:50 до 17:00 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной и юго-восточной части передовой, является очередной дезинформацией", - подчеркнули в армянском оборонном ведомстве.

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