Среда, 12 Июля 2023 20:23

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян сегодня в онлайн-формате встретилась с руководителем отдела по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристосом Джакомопулосом.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, Анна Вардапетян поблагодарила высокопоставленного партнера СЕ за поддержку в организации конференции высокого уровня на тему "Независимость прокуратуры как гаранта законности", проводимой по случаю 105-летия образования прокуратуры и Дня прокуратуры.

Генеральный прокурор Армении подчеркнула высокую оценку руководителей 7 делегаций, прибывших в РА для участия в конференции, результативности дискуссий о внутренней и внешней независимости, подотчетности и этике прокуратуры.

Исходя из желания обеих сторон относительно продолжения совместной работы, Анна Вардапетян предложила Христосу Джакомопулосу обсудить возможность проведения второй конференции в аналогичном формате в конце 2023 г. или весной 2024 г. по теме конфискация имущества незаконного происхождения.

В ходе встречи Генеральный прокурор также высоко оценила визит высокопоставленной делегации Совета Европы ко въезду в Кашатагский (Лачинский) коридор, заблокированы Азербайджаном с 12 декабря 2022 года, в котором также принял участие Христос Джакомопулос.