Среда, 12 Июля 2023 19:58

АрмИнфо. Срыв гуманитарных операций Международного комитета Красного Креста (МККК) в сочетании с тотальной блокадой, действующей с 15 июня, и последовательным препятствованием Азербайджаном оказанию гуманитарной помощи населению Арцаха, а также проводимой им политикой создания максимально невыносимых условий в НКР является очередным проявлением геноцидальных намерений Азербайджана в отношении арцахского народа. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

В ведомстве напомнили, что 11 июля азербайджанская сторона в очередной раз запретила движение транспортных средств МККК через незаконно установленный контрольно- пропускной пункт в Кашатагском (Лачинском) коридоре, тем самым грубо нарушив как нормы международного гуманитарного права, так и собственные обязательства по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и постановления Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года.

"Тот факт, что для оправдания этого незаконного и бесчеловечного акта Азербайджан ссылается на якобы провоз на автомобилях, принадлежащих МККК, "неразрешенных предметов", таких как мобильные телефоны, сигареты и топливо, лишь доказывает продолжающуюся транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Арцаха и острую нехватку товаров первой необходимости, а также враждебное и антигуманное отношение Баку к народу Арцаха", - подчеркнули в ведомстве.

В Степанакерте обратили внимание на тот факт, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права Азербайджан несет обязательство не препятствовать доставке гуманитарных грузов в осажденный Арцах.

"Нарушение данного обязательства является серьезным нарушением положений Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление.

Принимая во внимание заявление МККК от 11 июля по этому поводу, необходимо также подчеркнуть, что действия Азербайджана прямо нарушают Трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России. Оно, в частности, предусматривает установление режима Кашатагского коридора под контролем миротворческих сил РФ для обеспечения связи между Нагорным Карабахом и Арменией, а также безопасность движения по коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", - констатировали в МИД Арцаха.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР обратили внимание на тот факт, что продолжение блокирования Кашатагского коридора со стороны Азербайджана является нарушением двух юридически обязательных решений Международного суда ООН, который предписал Азербайджану обеспечить беспрепятственное передвижение по коридору людей и товаров в обоих направлениях.

"Подчеркиваем, что международные акторы в своих подходах к вопросу о Кашатагском коридоре должны исходить из юридически обязательных решений Международного суда ООН.

Препятствуя гуманитарным операциям МККК, в том числе медицинской эвакуации, Азербайджан не только игнорирует свои международные обязательства, но и усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Арцахе. Данный запрет, по сути, полностью лишает доступа к неотложной медицинской помощи тех, кто в ней остро нуждается, что может привести к серьезным последствиям и гибели людей", - заявили в Степанакерте.

Считаем необходимым, продолжили в МИД НКР, чтобы международное сообщество осудило незаконные действия Азербайджана, оказало на него давление для восстановления возможности МККК осуществлять гуманитарные перевозки и медицинскую эвакуацию через Кашатагский коридор на основе принципа уважения человеческого достоинства, а также приложило коллективные усилия для защиты прав и безопасности народа Арцаха.

"В очередной раз напоминаем об ответственности всех вовлеченных в мирный процесс сторон в вопросе снятия продолжающейся уже 7 месяцев преступной блокады Арцаха и обеспечения полного выполнения Азербайджаном своих обязательств по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а также решений Международного суда ООН", - резюмировали в МИД НКР.