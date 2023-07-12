Среда, 12 Июля 2023 19:42

АрмИнфо. Армения занимает 22 место в мире по уровню загрязнения атмосферного воздуха, и это имеет свою цену и предполагает соответствующие затраты. Об этом заявила глава армянского офиса Всемирного банка (ВБ) Каролин Гегинат в ходе встречи организованной на тему <Зеленая Армения> по инициативе ВБ, ЕС и ПРОООН (Программа развития ООН), под председательством вице-премьера Тиграна Хачатряна.

Основной целью мероприятия было обсуждение вопросов, связанных с улучшением качества атмосферного воздуха в Армении, включая разработку соответствующих стратегий и современных систем мониторинга.

Ссылаясь на последние исследования Всемирного банка, Гегинат заметила, что расходы, связанные с решением проблем? загрязнения воздуха мелкими частицами (PM2.5) в Армении, составляют около 10,6% от ВВП, тогда как в Европе средний показатель составляет 3,8%.

Она подчеркнула, что, понимая актуальность повестки, правительство Армении недавно приняло закон <Об охране атмосферного воздуха>. <Мы призываем правительство ускорить применение положений данного закона для улучшения жизни и здоровья всех армян>, - сказала глава ВБ в Армении.