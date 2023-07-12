Среда, 12 Июля 2023 19:10

АрмИнфо. Четвертая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялась на границе в направлении Тавушской области Республики Армения и Газахского района Азербайджанской Республики. Об этом в ответ на запрос АрмИнфо сообщила пресс- секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо со ссылкой на пресс-службы МИД РА, стороны, с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей Армении и Азербайджана, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

Стороны также договорились определить дату и место проведение следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

При этом в сообщении внешнеполитического ведомства не указывается, на каком участке границы прошла встреча.