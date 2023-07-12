Среда, 12 Июля 2023 18:57

АрмИнфо. Продолжающаяся блокада Кашатагского (Лачинского) коридора со стороны Азербайджана серьезно беспокоит США. Об этом говорится в заявлении посольства США в Армении, передает армянская служба радио <Свобода>.

"Вчерашнее прекращение гуманитарных перевозок еще больше усугубляет ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и ставит под угрозу усилия по укреплению доверия к мирному процессу. Свободный и открытый проезд через коридор должен быть немедленно восстановлен", - отмечается также в заявлении американского посольства.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря текущего года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.