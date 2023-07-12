Среда, 12 Июля 2023 17:40

АрмИнфо. Ситуация в Арцахе критическая. Об этом заявил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Он напомнил, что в течение месяца Арцах был полностью отрезан от гуманитарного доступа, будучи в буквальном смысле осаждённым Азербайджаном.

По его словам, намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 000 жителей Арцаха.

"Со вчерашнего дня Азербайджан также заблокировал двустороннюю перевозку пациентов и лекарств Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолётов, в то время как всё население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений. Международное сообщество ждёт, когда погибнут тысячи людей, чтобы затем лицемерно выразить своё сожаление.

Я требую от МККК зажечь красную кнопку тревоги об опасности геноцида. Вы можете это сделать. Мой народ предан всеобщим преступным безразличием. Повторяю - ситуация в Арцахе критическая", - подчеркнул Степанян.

Добавим также, что сегодня в Степанакерте прошло шествие. Организатором шествия выступил штаб Народного Движения за разблокирование коридора.

Демонстранты призывали людей выйти на улицу, присоединиться к шествию, поскольку решается вопрос Арцаха.