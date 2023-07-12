Среда, 12 Июля 2023 17:39

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал свой разговор с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

"Вчера я разговаривал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы подтвердить свою решительную поддержку продолжающихся усилий по обеспечению мира с Азербайджаном. Прямой диалог и дипломатия - единственный путь к прочному миру на Южном Кавказе, и я по-прежнему готов способствовать этому", - написал Блинкен в своем микроблоге в Твиттер.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на пресс-службу правительства РА, 11 июля состоялся телефонный разговор Пашинян-Блинкен. Стороны коснулись сложившейся ситуации в регионе, текущих переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, необходимых шагов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе необходимости диалога между Степанакертом и Баку с участием международных акторов, разблокировки единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром. Пашинян подтвердил приверженность правительства РА мирной повестке.