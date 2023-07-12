Среда, 12 Июля 2023 17:14

АрмИнфо. На границе между Арменией и Азербайджаном 12 июля состоялась четвертая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны, с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей Армении и Азербайджана, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

Стороны также договорились определить дату и место проведение следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

При этом в сообщении внешнеполитического ведомства не указывается, на каком участке границы прошла встреча.