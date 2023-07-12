Среда, 12 Июля 2023 17:12

АрмИнфо. В рамках визита во Францию спикер Парламента Армении Ален Симонян встретился с председателем Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве.

Как сообщает пресс-служба Парламента РА, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-французского межпарламентского сотрудничества, в том числе межпарламентских групп дружбы.

Симонян и Браун-Пиве обсудили вопросы, связанные с немедленным возвращением армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, поддержкой миссии наблюдателей ЕС в Армении, обеспечением прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха. В этой связи Яэль Браун-Пиве заверила, что Франция всегда на стороне Армении и продолжит прилагать все возможные усилия.

Спикер Парламента РА подчеркнул также, что Армения ожидает от международных партнеров четких шагов, которые уберегут регион от потрясений и войны. Согласно источнику, собеседники затронули в ходе беседы проармянские инициативы, которые вскоре должны представить французские парламентарии.