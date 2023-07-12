Среда, 12 Июля 2023 16:27

АрмИнфо. Армения и Индия обсудили возможности развития межвузовского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), ссылаясь на итоги встречи главы ведомства Жанны Андреасян с депутатом Лок Сабхы Индии, учредителем Университета промышленной технологии и социальных наук Калинги профессором Ачутой Самантой.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, стороны коснулись также возможностей реализации программы по обмену студентами, преподавателями, и других образовательных инициатив. Были также затронуты вопросы сотрудничества между Арменией и Индией в сфере информационных технологий и в области подготовки медицинских специальностей, и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр представила гостю реформы, осуществляемые в сфере высшего образования, подчеркнув в этом контексте, что в Армении получает образование большое число индийских студентов. В этой связи она подчеркнула, что есть возможности для развития межвузовских связей.

Жанна Андреасян обратила внимание депутата на факт невозможности получения образования в Армении студентами Арцаха вследствие блокирования азербайджанской стороной Лачинского коридора.

<Мы ожидаем, что вы поднимете свой голос в поддержку полной реализации права учащихся на образование>, - сказала Андреасян.