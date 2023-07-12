Среда, 12 Июля 2023 13:29

АрмИнфо. Вот уже 7 месяцев дорога жизни, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, Кашатагский (Лачинский) коридор, продолжает незаконно блокироваться властями Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

При этом в армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все действия, предпринятые Азербайджаном вокруг Кашатагского коридора в эти месяцы - от демонстраций псевдо-экоактивистов до установки блокпоста в коридоре и блокирования движения в провозглашенных "карательных" целях, - доказывают, их спланированность со стороны азербайджанских властей. В МИД подчеркнули, что их цель - создание не несовместимых с жизнью условий для народа Нагорного Карабаха и подвергание их этнической чистке.

"Эти действия, осуществляемые Азербайджаном, не только напрямую противоречат трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., но и является открытым игнорирование призывов цивилизованного сообщества снять блокаду коридора, к резолюциям, принятым различными парламентами, и к юридически обязывающим решениям Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что Суд в своем последнем решении констатировал, что утверждения Азербайджана о том, что он выполняет решение Суда от 22 февраля по обеспечению бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Кашатагский коридор не имеют ничего общего с реальностью", - отметили в МИД РА.

Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на тот факт, что в эти месяцы в Нагорном Карабахе продолжает обостряться гуманитарный кризис, вызванный блокированием коридора, который сопровождается перебоями в поставках газа и электроэнергии, создаваемыми со стороны Азербайджана.

Официальный Ереван обратил внимание на тот факт, что с 15 июня полностью прекращены поставки продовольствия в Нагорный Карабах.

"Если в случае бесперебойного функционирования Кашатагского коридора Нагорный Карабах получил около 400 тонн грузов, а после 12 декабря через российские миротворческие войска было перевезено в десятки раз меньше продовольствия, то сейчас население Нагорного Карабаха сталкивается с реальной угрозой голода, потому что любая поставка продуктов напрочь прекращена.

Распространенная вчера в азербайджанских СМИ информация о том, что была предпринята попытка провоза сигарет и аккумуляторов для мобильных телефонов, с одной стороны демонстрирует бедственное и ущемляющее достоинство положение народа Нагорного Карабаха, а с другой стороны, еще раз доказывает факт отсутствия беспрепятственного движения товаров.

Аналогичная ситуация сложилась и в сфере здравоохранения. Очевидна нехватка лекарственных средств, необходимых для оказания надлежащей медицинской помощи, в результате чего ряд уязвимых групп населения, нуждающихся в полноценной медицинской помощи, - люди, страдающие онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, беременные женщины, дети раннего возраста - сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. В Нагорном Карабахе уже наблюдается тенденция роста смертности", - подчеркнули в МИД Армении.

В ведомстве констатировали, что за этот период только несколько десятков пациентов и сопровождающих их лиц смогли быть доставлены в Армению через Международный комитет Красного Креста для оказания неотложной медицинской помощи. В МИД Армении обратили внимание на тот факт, что их заставляли проходить процессы, оскорбляющие человеческое достоинство, снимали на видео и использовали как инструмент азербайджанской пропагандистской машины для доказательства того, что якобы существует беспрепятственный проход людей через Кашатагский коридор.

"Прискорбно констатировать, что международному сообществу и международным гуманитарным организациям за эти месяцы не удалось обеспечить свой гуманитарный доступ в Нагорный Карабах для проведения соответствующей миссии по установлению фактов и оказания гуманитарной помощи.

В такой ситуации Армения ожидает, что международное сообщество применит соответствующие инструменты для выполнения юридически обязывающих решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля об открытии коридора. Это необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе и прекращения политики этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Цивилизованный мир не может и не должен мириться с такими действиями и игнорированием юридически обязывающего решения Международного Суда", - резюмировали в МИД Армении.