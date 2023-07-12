Среда, 12 Июля 2023 13:02

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, поздравив его с переизбранием на пост главы государства.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян пожелал Мирзиёеву успехов на ответственной должности, во благо дальнейшего развития Узбекистана.

Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-узбекских отношений и шаги в этом направлении.

Отметим, что 9 июля в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы, на которых по предварительным данным ЦИК, набрав 87,05% голосов, победил действующий президент Шавкат Мирзиёев. Его кандидатура была выдвинута партией УзЛиДеП и поддержана партией "Миллий тикланиш". За Мирзиёева проголосовали 13 миллионов 625 тысяч 55 человек.

В выборах приняли участие 15 миллионов 651 тысяча 405 избирателей, или 79,88% от общего количества в 19 миллионов 593 тысяч 838 избирателей. Явка на выборах, по официальным данным, была самой низкой с 2016 года - 79,88%. Для сравнения - на референдуме по Конституции в новой редакции 30 апреля явка была 84,5%, на выборах президента 2021 года - 80,4%, на выборах президента 2016 года - 87,73%.

Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией "Адолат" ("Справедливость"), получила 4,43% голосов - за неё проголосовали 693 тысячи 634 человека. Кандидат от Народно-демократической партии и её лидер Улугбек Иноятов набрал 4,02% голосов - 629 тысяч 116 человек. Кандидат от Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев набрал 3,74% голосов - 585 тысяч 711 человек. Количество испорченных бюллетеней составило 0,78%.

Согласно обновлённой по итогам апрельского референдума Конституции, срок полномочий президента теперь составляет семь лет (до этого - пять лет). Обновленная Конституция также обнулила президентские сроки нынешнего главы государства, он может оставаться у власти до 2037 года.