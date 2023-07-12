Среда, 12 Июля 2023 12:52

АрмИнфо. Возможно, саммит на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Брюсселе состоится раньше запланированного.

Так, в интервью "Голосу Америки" секретарь Совбеза Армении на вопрос о том, что 21 июля в Брюсселе запланирован саммит на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном, который, по всей видимости, станет продолжением вашингтонских переговоров, в частности, ответил: "Что касается 21 июля, то возможно встреча пройдет даже раньше".

При этом он подчеркнул, что все переговоры дополняют друг друга и повестка дня практически везде одинакова. По его заверению, вовлеченность США в регионе способствует обеспечению стабильности, и Ереван высоко ценит усилия Вашингтона по продвижению переговоров. "Конечно, есть проблемы, которые еще не решены. Однако, я могу четко сказать, что Ереван тверд в вопросе мирной повестки, и заинтересован в создании возможности для скорейшего подписания стабильного мирного соглашения, потому что стабильность и мир в регион, естественно, помогут суверенитету и независимости Армении, а также защитят демократию в Армении", - заверил он.

Неделей ранее, премьер Армении на заседании Кабмина сообщил, что в скором времени в Брюсселе намечена его встреча с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета. "К сожалению, текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь, в ходе предстоящей встречи сделать более предметным прогресс, достигнутый в Вашингтоне. Все вопросы должны быть решены дипломатическим путем", - отметил он.