Среда, 12 Июля 2023 12:12

АрмИнфо. Художественный руководитель Лос-Анджелесского филармонического оркестра, дирижер Молодежного оркестра Венесуэлы имени Симона Боливара, один из наиболее поразительных и выдающихся дирижеров современности Густаво Дудамель в следующем году может приехать в Армению в рамках гастрольного тура.

Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, ссылаясь на итоги встречи выдающегося дирижера с главой управления культуры и туризма аппарата мэрии Еревана Гошом Саркисяном. Согласно источнику , стороны обсудили вопросы, связанные с организацией концерта в Армении под открытым небом вместе с Молодежным оркестром Венесуэлы им. Симона Боливара.

В сообщении также говорится, что для продвижения фестивальной культуры мэрия Еревана планирует осуществить новые многожанровые программы и мероприятия, обеспечить их доступность для жителей столицы, гостей и туристов. С этой целью столичный муниципалитет в ближайшее время приобретет необходимую сверхсовременную сценическую и светозвуковую технику.

Отметим, что Густаво Дудамель родился в 1981 году в Баркисимето. Прошел все этапы уникальной системы музыкального образования Венесуэлы (El Sistema), обучался игре на скрипке в Консерватории X. Лары у Х. Л. Хименеса, затем у Х. Ф. дель Кастильо в Латиноамериканской скрипичной академии. В 1996 году он начал заниматься дирижированием под руководством Р. Сальимбени, в том же году был назначен руководителем камерного оркестра Amadeus. В 1999 году, одновременно с назначением на должность художественного руководителя Молодежного оркестра Симона Боливара, Дудамель начал занятия дирижированием с Хосе Антонио Абреу, основателем этого оркестра.

Имя Густаво Дудамеля во всем мире стало эмблемой уникального музыкального образования Венесуэлы, уже более 10 лет он является художественным руководителем и главным дирижером Молодежного оркестра Венесуэлы имени Симона Боливара. Осенью 2009 года Дудамель начал свою деятельность как художественный руководитель Лос-Анджелесского филармонического оркестра, продолжая руководить Гётеборгским симфоническим оркестром.