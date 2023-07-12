Среда, 12 Июля 2023 12:05

АрмИнфо.

Ереван высоко ценит усилия Вашингтона по содействию в продвижении армяно-азербайджанских переговоров. Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" Армен Григорян, который в ходе своего визита в Вашингтон встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джеком Салливаном и другими официальными лицами.

Говоря о целях посещения Вашингтона, секретарь Совбеза Армении подчеркнул, что визит носит скорее двусторонний характер и охватил широкий спектр вопросов между Арменией и Соединенными Штатами Америки. По его словам, есть хорошая возможность углубить эти отношения и включить новые темы. "Демократия и интерес США к региону открывают большое поле для такого сотрудничества. Безопасность, экономика, энергетика - это вопросы повестки дня, которые мы обсуждали и будем обсуждать в ближайшие дни, чтобы понять, как мы можем расширить отношения", - сказал он.

Отвечая на вопрос о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном, Григорян подчеркнул, что все переговоры дополняют друг друга и повестка дня практически везде одинакова. По его заверению, вовлеченность США в регионе способствует обеспечению стабильности, и Ереван высоко ценит усилия Вашингтона по продвижению переговоров. "Конечно, есть проблемы, которые еще не решены. Однако, я могу четко сказать, что Ереван тверд в вопросе мирной повестки, и заинтересован в создании возможности для скорейшего подписания стабильного мирного соглашения, потому что стабильность и мир в регион, естественно, помогут суверенитету и независимости Армении, а также защитят демократию в Армении", - заверил он.

Григорян добавил, что в переговорном процессе много проблем, которые пока не нашли своего решения. Одним из важнейших вопросов, по его словам, является вопрос уточнения границ на основе карты Генштаба СССР 1975 года. "Окончательного согласования по карте пока нет, но работа в этом направлении продолжается", - отметил чиновник. Кроме того, по его словам, необходимо создать международные механизмы, чтобы "Степанакерт и Баку обсудили безопасность и права армян Нагорного Карабаха". В этом ключе он выразил надежду, что международное сообщество приложит больше усилий в этом направлении.

Секретарь Совбеза также обратил внимание на тот факт, что проблема Нагорного Карабаха никогда не была территориальной, и концепция, по которой "давно" (последние три года - ред.) ведутся переговоры, то есть безопасность и права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, касается не территорий, а людей и их прав и безопасности. "Армения признает территориальную целостность Азербайджана. На практике это так. И единственная дискуссия, которую мы хотим провести, это, как я уже говорил, дискуссия между Степанакертом и Баку относительно безопасности и прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе. И в этом плане я думаю, что если будет прогресс, то никакой территориальной проблемы не было и не будет", - заверил он.

При этом Григорян рассматривает эти переговоры как единственный эффективный способ решения основных вопросов нагорно-карабахской проблемы в долгосрочной перспективе. "Я думаю, что есть возможность создать международный механизм. Необходимо приложить больше усилий со стороны международного сообщества, Степанакерта и Баку для создания этого международного механизма, потому что он является единственным вариантом для стабильности в регионе и участия международного сообщества в преодолении конфликта. Мне сложно представить преодоление конфликта без участия международного сообщества", - добавил секретарь Совбеза РА.

Говоря о международном механизме, по словам Григоряна, Ереван представляет "переговоры, которые проходят между Степанакертом и Баку и в которых присутствует международное сообщество". "За этим столом должны обсуждаться вопросы, связанные с Нагорным Карабахом", - настаивает он.

"Международное присутствие в Кашатагском (Лачинском) коридоре и Нагорном Карабахе будет таким образом очень эффективным, потому что без международного присутствия будет очень сложно создать безопасность и гарантии", - продолжил он.

Григорян подчеркнул, что в последнее время в Вашингтоне, Брюсселе и Москве идут активные переговоры между Арменией и Азербайджаном, и работы ведутся по всем направлениям.

Отвечая на вопрос о российских миротворцах в Нагорном Карабахе, секретарь Совбеза заверил, что ожидания Степанакерта относительно российских миротворцев не оправдались. "Одна из проблем заключается в том, что закрытие Кашатагского коридора является очень серьезной проблемой. По состоянию на 9 ноября [трехсторонней декларацией] присутствие Азербайджана в коридоре не предусматривалось, и задачей миротворцев было обеспечение свободного передвижения по Кашатагскому коридору. Сегодня такого движения нет, и мы рассчитываем, что миротворцы выполнят свою миссию в полном объеме, и люди, проживающие в Нагорном Карабахе, не столкнутся с гуманитарным кризисом, потому что нынешний кризис углубляется. В последнее время коридор полностью закрыт, движения товаров нет. А это усложняет жизнь в самом Нагорном Карабахе. Ожидаем, что таких кризисов не будет и миротворцы смогут выполнять функции в рамках своего мандата, то есть обеспечивать безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе", - добавил Григорян.

Касаясь вопроса разблокирования дорог, секретарь Совбеза РА указал на три принципа, которыми руководствуется Армения в этом вопросе. "Это суверенитет, юрисдикция и взаимность. Деблокада очень важна для Армении. В этом вопросе больше всего заинтересована Армения. Разблокировка будет означать реализацию концепции "Армянского перекрестка", - сказал он, добавив, что с реализацией этой концепции, включающей строительство и разблокирование автомагистрали Север-Юг, Армения как страна становится более интенсивным участником регионального товарооборота, что принесет стране дополнительный доход, а экономическая может создать дополнительные гарантии безопасности.

Отвечая на вопрос о недавнем предложении бывшего министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна сформировать группу уполномоченных дипломатов и начать переговоры, Григорян выразил убеждение, что у Осканяна была такая возможность в течение десяти лет... "Дело в том,

что он не смог сделать это за десять лет, как он сделает это за три

месяца", - вопрошал он.

В ходе интервью речь шла об отношениях Армении с ОДКБ. В этой связи Григорян подчеркнул, что Армения обсуждает все вопросы со странами-членами ОДКБ и использует площадки Организации для озвучивания всех имеющихся вопросов и поиска решений. "Мы видим, что государства-члены ОДКБ определенным образом заявляют, по крайней мере, публично, что проблемы, поднятые Арменией, правомерны. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали правомерность поднимаемых нами вопросов. И мы ожидаем решения этих проблем", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, что Россия не предоставила Армении оружие и боеприпасы в соответствии с соглашением, секретарь Совбеза подчеркнул, что этот вопрос остается в повестке армяно-российских отношений, но не обсуждался с российской стороной в ходе недавней встречи секретарей Совета безопасности ОДКБ в Минске. "Все проблемы должны открыто и спокойно обсуждаться с нашими партнерами, чтобы найти решение, потому что эти проблемы имеют стратегическое значение для Армении. Мы надеемся, что эти проблемы будут решены, потому что они очень важны для Армении", - добавил чиновник.

Говоря о возможности новой войны в регионе, Григорян отметил, что сегодня регион находится в нестабильной фазе. Война на Украине, геополитические процессы оказывают негативное влияние на Южный Кавказ, к чему, по словам Григоряна, добавляется "максималистская политика Азербайджана, военная риторика и предпринимаемые шаги", в том числе разного рода эскалации, которые сохраняют высокими риски нарастания напряженности в регионе. "Азербайджан идет по этому пути и пытается дестабилизировать регион. Вся ответственность за эскалацию лежит на Азербайджане", - сказал секретарь Совбеза РА.

Отвечая на вопрос, не мешает ли членство Армении в экономических и военных союзах во главе с Россией сотрудничеству с США, Григорян отмечает, что на данный момент проблем в этом плане нет, и Ереван сегодня стремится расширять и развивать двустороннюю повестку.

Говоря о сотрудничестве Армении с США и другими странами в сфере атомной энергетики, Григорян отметил, что, кроме США и России, Армения также получила предложения в этой области от Южной Кореи и Франции. По его словам, в Ереване продолжаются внутренние и внешние обсуждения для принятия окончательного решения о строительстве новой АЭС или модернизации существующей. "Я думаю, что это очень хорошая возможность в контексте расширения нашего сотрудничества с разными странами", - подчеркнул он.

Григорян отметил, что Армения не рассматривает российские и американские предложения в ядерной сфере в контексте конфликта между этими странами, а обсуждает их с точки зрения интересов, выгод и возможностей Армении. "Я убежден, что окончательное решение будет принято на основе этих принципов", - резюмировал он.