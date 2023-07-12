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 Среда, 12 Июля 2023 11:29
Алина Оганесян

Вице-мэр Еревана и Посол Франции обсудили вопросы сотрудничества

Вице-мэр Еревана и Посол Франции обсудили вопросы сотрудничества

АрмИнфо. Вице-мэр Еревана Тигран Авинян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между мэрией Еревана и Посольством Франции, а также программы городского развития.

Подчеркнув перспективы расширения дружественных и партнерских отношений между Ереваном и французскими городами, Тигран Авинян отметил важность децентрализованного сотрудничества и реализации новых совместных проектов в различных сферах. Говоря о текущих программах, вице-мэр коснулся сотрудничества с французским Лионом в сфере градостроительства.

В свою очередь Посол Луйо, поблагодарив за содержательную и насыщенную встречу, отметила важность обеспечения непрерывности реализуемых программ, а также прямых контактов между специалистами сферы и обмена опытом.

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