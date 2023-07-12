Среда, 12 Июля 2023 11:03

АрмИнфо. В рамках рабочего визита во Францию делегация, возглавляемая Председателем НС РА Аленом Симоняном, встретилась с главой фракции "Республиканцы" Брюно Ретайо.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Симонян на встрече высоко ценил личную приверженность Ретайо как видного французского политика вопросам, связанным с Арменией и Арцаха начиная с 2020 года и его деятельность в качестве основателя- председателя группы по нагорно-карабахскому вопросу в Сенате.

Он выразил признательность за солидарность и принципиальные позиции, выраженные Сенатом в важных для РА вопросах, особенно после 44-дневной войны 2020 года.

Брюно Ретайо отметил, что эта встреча для него, прежде всего, долгожданная возможность общения с хорошими друзьями, что даст возможность узнать новости об Армении и арцахских армянах. Он добавил, что его последний визит в Армению был тревожным: под угрозой находится не только народ Нагорного Карабаха, но и народ Армении. Брюно Ретайо добавил, что авторитаризм и диктатура серьезно поставили под сомнение развитие региона через демократию.

В ответ Симонян ответил, что они ежедневно поднимают этот вопрос перед международным сообществом и ожидают от партнеров постоянной поддержки и конкретных шагов, чтобы сохранить регион свободным от потрясений и войны.

На встрече также был обсужден широкий круг вопросов, касающихся повестки совместной работы.