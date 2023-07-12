Среда, 12 Июля 2023 10:37

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая председателем НС РА Аленом Симоняном, находящаяся с рабочим визитом в Париже, встретилась с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, на встрече стороны коснулись множества инициированных и принятых Сенатом резолюций, осуждающих турецко- азербайджанскую агрессию против Нагорного Карабаха, ставящих вопрос о необходимости признания НКР, применения санкций в отношении Азербайджана и немедленном выводе азербайджанских войск с территории Армении. Симонян выразил благодарность Ларше и более чем 170 парламентариям от партии "Республиканцы" Франции за коллективный призыв от 12 июня предотвратить "запланированную кончину Нагорного Карабаха" и угрозу массовых погромов армянского населения этого региона.

Председатель Сената ответил, что никогда не имел привычки подписывать открытые письма, однако является одним из первых, кто подписал открытое письмо в интересах Армении и арцахских армян, и готов всеми возможными средствами поддержать РА.

На встрече упоминались работы, проводимые в рамках соглашения, подписанного между двумя парламентами, а также активное взаимодействие межпарламентских групп дружбы.

По просьбе своего французского коллеги А.Симонян подробно представил ситуацию, создавшуюся вследствие азербайджанской агрессии, коснувшись невозможности реализации прав армян Арцаха, фактически находящихся в блокаде в результате кризиса в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

Спикер НС РА подчеркнул, что азербайджанские силы держат под огнем приграничные зоны, добавив, что в осуждении развязанной агрессии Армения рассчитывает на поддержку Франции и других международных партнеров.

Он напомнил, что власти Армении подтвердили свою приверженность установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе, и постоянные усилия международных партнеров в этом направлении являются важным фактором для достижения результатов совместными силами.

Коллеги обменялись мнениями по размещенной в Армении миссии ЕС, значительно способствовавшей установлению относительной стабильности на восточных границах РА.

Делегация во главе с Председателем НС РА приняла участие в официальной церемонии встречи в зале заседаний.

Встрече с председателем Сената предшествовало посещение Пантеона известных политиков, военных, интеллектуалов и известных писателей, являющегося национальным достоянием Франции. В феврале будущего года намечается перезахоронение в Пантеоне останков Национального Героя Франции М.Манушяна, посмертно награжденного французским орденом Почетного легиона. Глава армянского парламента выразил особую признательность присутствовавшему на встрече сенатору, члену группы дружбы Франция-Армения, самому последовательному автору инициативы передачи останков М.Манушяна Пантеону Пьеру Узулиасу. По этому поводу Председатель Сената заметил, что недавно перечитал оптимистичное письмо М.Манушяна жене перед своим расстрелом, которое характеризует свободолюбие и приверженность армянского народа демократическим ценностям.

В тот же день делегация во главе с Симоняном провела совместное рабочее обсуждение с группой дружбы Франция-Армения, которую возглавил руководитель группы дружбы Франция-Армения Жильбер-Люк Девиназ.

Обращаясь к французским коллегам, участвовавшим в заседании, Симонян отметил, что благодаря их коллективным усилиям Сенат Франции 25 ноября 2020 года при беспрецедентной поддержке голосов принял историческую резолюцию о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики.

Он также коснулся значимой резолюции, принятой абсолютным большинством голосов относительно введения санкций против Азербайджана и немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении после азербайджанской агрессии против суверенной территории Республики Армения 13 сентября 2022 года и 15 ноября того же года и ряд других постановлений и документов.

Спикер парламента РА добавил, что визит делегации во главе с Жильбером-Люком Девиназом в апреле этого года в общину Тех был сигналом к действиям для международного сообщества и призывом к трезвости к Азербайджану.

Французские сенаторы заметили, что продолжающийся переговорный процесс не является сдерживающим фактором для Азербайджана. В этом контексте был разговор о возможности введения санкций против Азербайджана.

Армянские делегаты отметили, что ожидают, что европейские партнеры будут держать вопрос возвращения армянских пленных в центре внимания.

На встрече обсуждалась необходимость установления мира в регионе. Присутствовавшая на встрече сенатор Мария-Арлетт Карлоти передала спикеру НС РА свой соавторский доклад о 44-дневной войне, отметив, что эта война была одной из самых жестоких в истории, не похожей ни на один другой военный конфликт, и содержит огромное количество материала для изучения.

В завершение дискуссии руководитель группы дружбы Франция-Армения отметил, что Франция, несмотря на политическое многообразие, целеустремленна и единодушна в поддержке дружественной Армении.