Arminfo.info



 Среда, 12 Июля 2023 10:37
Марианна Мкртчян

Спикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха

Спикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая председателем НС РА Аленом Симоняном, находящаяся с рабочим визитом в Париже, встретилась с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, на встрече стороны коснулись множества инициированных и принятых Сенатом резолюций, осуждающих турецко- азербайджанскую агрессию против Нагорного Карабаха, ставящих вопрос о необходимости признания НКР, применения санкций в отношении Азербайджана и немедленном выводе азербайджанских войск с территории Армении. Симонян выразил благодарность Ларше и более чем 170 парламентариям от партии "Республиканцы" Франции за коллективный призыв от 12 июня предотвратить "запланированную кончину Нагорного Карабаха" и  угрозу массовых погромов армянского населения этого региона.

Председатель Сената ответил, что никогда не имел привычки подписывать открытые письма, однако является одним из первых, кто подписал открытое письмо в интересах Армении и арцахских армян, и готов всеми возможными средствами поддержать РА.

На встрече упоминались работы, проводимые в рамках соглашения, подписанного между двумя парламентами, а также активное взаимодействие межпарламентских групп дружбы.

По просьбе своего французского коллеги А.Симонян подробно представил ситуацию, создавшуюся вследствие азербайджанской агрессии, коснувшись невозможности реализации прав армян Арцаха, фактически находящихся в блокаде в результате кризиса в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

Спикер НС РА подчеркнул, что азербайджанские силы держат под огнем приграничные зоны, добавив, что в осуждении развязанной агрессии Армения рассчитывает на поддержку Франции и других международных партнеров.

Он напомнил, что власти Армении подтвердили свою приверженность установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе, и постоянные усилия международных партнеров в этом направлении являются важным фактором для достижения результатов совместными силами.

Коллеги обменялись мнениями по размещенной в Армении миссии ЕС, значительно способствовавшей установлению относительной стабильности на  восточных границах РА.

Делегация во главе с Председателем НС РА приняла участие в официальной церемонии встречи в зале заседаний.

Встрече с председателем Сената предшествовало посещение Пантеона известных политиков, военных, интеллектуалов и известных писателей, являющегося национальным достоянием Франции. В феврале  будущего года намечается перезахоронение в Пантеоне останков Национального Героя Франции М.Манушяна, посмертно награжденного французским орденом Почетного легиона. Глава армянского парламента выразил особую признательность присутствовавшему на встрече сенатору, члену группы дружбы Франция-Армения, самому последовательному автору инициативы передачи останков М.Манушяна Пантеону Пьеру Узулиасу. По этому поводу Председатель Сената заметил, что недавно перечитал оптимистичное письмо М.Манушяна жене перед своим расстрелом, которое характеризует свободолюбие и приверженность армянского народа демократическим ценностям.

В тот же день делегация во главе с Симоняном провела совместное рабочее обсуждение с группой дружбы Франция-Армения, которую возглавил руководитель группы дружбы Франция-Армения Жильбер-Люк Девиназ.

Обращаясь к французским коллегам, участвовавшим в заседании, Симонян отметил, что благодаря их коллективным усилиям Сенат Франции 25 ноября 2020 года при беспрецедентной поддержке голосов принял историческую резолюцию о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики.

Он также коснулся значимой резолюции, принятой абсолютным большинством голосов относительно введения санкций против Азербайджана и немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении после азербайджанской агрессии против суверенной территории Республики Армения 13 сентября 2022 года и 15 ноября того же года и ряд других постановлений и документов.

Спикер парламента РА добавил, что визит делегации во главе с Жильбером-Люком Девиназом в апреле этого года в общину Тех был сигналом к действиям для международного сообщества и призывом к трезвости к Азербайджану.

Французские сенаторы заметили, что продолжающийся переговорный процесс не является сдерживающим фактором для Азербайджана. В этом контексте был разговор о возможности введения санкций против Азербайджана.

Армянские делегаты отметили, что ожидают, что европейские партнеры будут держать вопрос возвращения армянских пленных в центре внимания.

На встрече обсуждалась необходимость установления мира в регионе. Присутствовавшая на встрече сенатор Мария-Арлетт Карлоти передала спикеру НС РА свой соавторский доклад о 44-дневной войне, отметив, что эта война была одной из самых жестоких в истории, не похожей ни на один другой военный конфликт, и содержит огромное количество материала для изучения.

В завершение дискуссии руководитель группы дружбы Франция-Армения отметил, что Франция, несмотря на политическое многообразие, целеустремленна и единодушна в поддержке дружественной Армении.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МИД Армении: В Арцахе растет смертность на фоне азербайджанской блокадыМИД Армении: В Арцахе растет смертность на фоне азербайджанской блокады
Никол Пашинян позвонил Шавкату МирзиёевуНикол Пашинян позвонил Шавкату Мирзиёеву
Секретарь Совбеза РА: Возможно, саммит на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе состоится раньше запланированногоСекретарь Совбеза РА: Возможно, саммит на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе состоится раньше запланированного
Один из выдающихся дирижеров современности Густаво Дудамель в следующем году может выступить в АрменииОдин из выдающихся дирижеров современности Густаво Дудамель в следующем году может выступить в Армении
Секретарь Совбеза рассказал о целях визита в США, позиции Еревана по процессам вокруг Арцаха, и сотрудничеству с Вашингтоном и Москвой в ядерной сфереСекретарь Совбеза рассказал о целях визита в США, позиции Еревана по процессам вокруг Арцаха, и сотрудничеству с Вашингтоном и Москвой в ядерной сфере
Вице-мэр Еревана и Посол Франции обсудили вопросы сотрудничестваВице-мэр Еревана и Посол Франции обсудили вопросы сотрудничества
Брюно Ретайо: Сегодня под угрозой находится не только народ Нагорного Карабаха, но и народ АрменииБрюно Ретайо: Сегодня под угрозой находится не только народ Нагорного Карабаха, но и народ Армении
Армения и Индия обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовательной сфереАрмения и Индия обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовательной сфере
Спикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг АрцахаСпикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
Армен Григорян провел переговоры с Лорой Купер в СШААрмен Григорян провел переговоры с Лорой Купер в США
Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны АрцахаВражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
В результате вражеской провокации ранен военнослужащий ВС АрменииВ результате вражеской провокации ранен военнослужащий ВС Армении
Безвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА Давид ВирабянБезвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА Давид Вирабян
МИД Армении призвал Совбез ООН обеспечить незамедлительное выполнение Азербайджаном решения Международного суда по Кашатагскому коридоруМИД Армении призвал Совбез ООН обеспечить незамедлительное выполнение Азербайджаном решения Международного суда по Кашатагскому коридору
Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном КарабахеРоссийские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициямВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони БлинкеномНикол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном
Акоп Аршакян представил индийской делегации ситуацию в Нагорном Карабахе в условиях азербайджанской блокадыАкоп Аршакян представил индийской делегации ситуацию в Нагорном Карабахе в условиях азербайджанской блокады
Минздрав Арцаха: На фоне вражеской блокады, более 186 пациентов ожидают перевода в медцентры РА для получения неотложной медпомощиМинздрав Арцаха: На фоне вражеской блокады, более 186 пациентов ожидают перевода в медцентры РА для получения неотложной медпомощи
Армия обороны Арцаха второй раз за день опровергает вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха второй раз за день опровергает вражескую дезинформацию
В Ереване открылась футбольная школа им. Хорена ОганесянаВ Ереване открылась футбольная школа им. Хорена Оганесяна
Омбудсмен Арцаха: Азербайджан своими незаконными действиями пытается добиться прекращения деятельности Степанакертского офиса МКККОмбудсмен Арцаха: Азербайджан своими незаконными действиями пытается добиться прекращения деятельности Степанакертского офиса МККК
В Ашхабаде обсуждены вопросы туркмено-японского сотрудничестваВ Ашхабаде обсуждены вопросы туркмено-японского сотрудничества
Ереван: Необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия 7- месячной блокады Нагорного КарабахаЕреван: Необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия 7- месячной блокады Нагорного Карабаха
МККК выступил с заявлением на фоне азербайджанских обвинений о перевозке несанкционированных товаров через Кашатагский коридор МККК выступил с заявлением на фоне азербайджанских обвинений о перевозке несанкционированных товаров через Кашатагский коридор 
МВД Армении и Палата адвокатов подпишут меморандум о сотрудничествеМВД Армении и Палата адвокатов подпишут меморандум о сотрудничестве
Власти приняли решение увеличить объемы попуска воды из озера Севан до 240 млн.  куб.м.Власти приняли решение увеличить объемы попуска воды из озера Севан до 240 млн.  куб.м.
Тагуи Товмасян лишили полномочий главы Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросамТагуи Товмасян лишили полномочий главы Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам
Рубен Варданян призвал международное сообщество вмешать и остановить попытки Азербайджана уничтожить арцахцевРубен Варданян призвал международное сообщество вмешать и остановить попытки Азербайджана уничтожить арцахцев
МОНКС РА и Фонд МОНКС РА и Фонд "Конрада Аденауэра" подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере образования
Армянский каратеист Камо Унанян, несмотря на травму плеча, примет участие международном турнире EFC Global 33 MMA в КыргызстанеАрмянский каратеист Камо Унанян, несмотря на травму плеча, примет участие международном турнире EFC Global 33 MMA в Кыргызстане
Никол Пашинян поздравил Шавката Мирзиёева по случаю переизбрания на пост президента УзбекистанаНикол Пашинян поздравил Шавката Мирзиёева по случаю переизбрания на пост президента Узбекистана
Йенс Бранденбург: Между Арменией и Германией существует множество форматов сотрудничества, в том числе и в технической сфереЙенс Бранденбург: Между Арменией и Германией существует множество форматов сотрудничества, в том числе и в технической сфере
Оппозиционер: Генерал Хачатуров останется под стражей, несмотря на наличие в его деле проблемы связанной с конституционностьюОппозиционер: Генерал Хачатуров останется под стражей, несмотря на наличие в его деле проблемы связанной с конституционностью
Сурен Папикян провел совещание с руководящим и командным составом МО, ВС и ГШ РАСурен Папикян провел совещание с руководящим и командным составом МО, ВС и ГШ РА
В Армии обороны Арцаха рассказали о целях азербайджанской дезинформацииВ Армии обороны Арцаха рассказали о целях азербайджанской дезинформации
"Фронт безопасности и развития Арцаха" осуждает политику Общественной телекомпании Армении и призывает уважать Конституцию Республики Арцах
В 2024 году в Армении отметят 100-летие Сергея Параджанова: будет создана юбилейная комиссияВ 2024 году в Армении отметят 100-летие Сергея Параджанова: будет создана юбилейная комиссия
В Комитете по правилам США рассмотрят ряд проармянских поправок к Закону о государственной обороне на 2024 финансовый годВ Комитете по правилам США рассмотрят ряд проармянских поправок к Закону о государственной обороне на 2024 финансовый год
В Госдепе США уверены в возможность достижения мирного договора между Ереваном и БакуВ Госдепе США уверены в возможность достижения мирного договора между Ереваном и Баку
Йенс Бранденбург: Германия осознает ту сложную геополитическую ситуацию, которая сложилась в этом регионе и в Нагорном КарабахеЙенс Бранденбург: Германия осознает ту сложную геополитическую ситуацию, которая сложилась в этом регионе и в Нагорном Карабахе
Араик Арутюнян провел совещание по актуальным гуманитарным вопросам и проблемам безопасности АрцахаАраик Арутюнян провел совещание по актуальным гуманитарным вопросам и проблемам безопасности Арцаха
Гегам Степанян выразил недоумение действиями Общественного телевидения Армении, отказавшегося  от использования термина Гегам Степанян выразил недоумение действиями Общественного телевидения Армении, отказавшегося  от использования термина "Арцах" в своих новостных выпусках
Армянский эксперт призвал власти НКР дать оценку действиям Никола Пашиняна, позволяющим западным дипломатам рассматривать Карабах в рамках АзербайджанаАрмянский эксперт призвал власти НКР дать оценку действиям Никола Пашиняна, позволяющим западным дипломатам рассматривать Карабах в рамках Азербайджана
Имеем ли мы право на доброе кино?Имеем ли мы право на доброе кино?
Глава МОНКС Армении привлекла внимание делегации Минобразования Германии на ущемленные права арцахский студентовГлава МОНКС Армении привлекла внимание делегации Минобразования Германии на ущемленные права арцахский студентов
Впервые в Сюникском Капане проходит музыкальный фестиваль международного размахаВпервые в Сюникском Капане проходит музыкальный фестиваль международного размаха
Представители МККК ознакомились с условиями содержания армянских военнопленных и гражданских лиц в АзербайджанеПредставители МККК ознакомились с условиями содержания армянских военнопленных и гражданских лиц в Азербайджане
Анн Луйо организовала прием в посольстве по случаю завершения миссии в АрменииАнн Луйо организовала прием в посольстве по случаю завершения миссии в Армении
Посол США с ознакомительным визитом находится в Ширакской области АрменииПосол США с ознакомительным визитом находится в Ширакской области Армении
Правящая в Армении фракция намерена отстранить от должности оппозиционного председателя парламентской комиссииПравящая в Армении фракция намерена отстранить от должности оппозиционного председателя парламентской комиссии
Горизонтальные скважины начала прошлого века были найдены во дворе монастырского комплекса Амарас в ходе реставрационных работГоризонтальные скважины начала прошлого века были найдены во дворе монастырского комплекса Амарас в ходе реставрационных работ
Долгожданная встреча с <японским богом>, <диалог> с Параджановым: <Золотой абрикос> наградил выдающихся деятелей мирового киноискусстваДолгожданная встреча с <японским богом>, <диалог> с Параджановым: <Золотой абрикос> наградил выдающихся деятелей мирового киноискусства
Будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания АрменииБудет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
Артак Бегларян представил несколько важных наблюдений относительно восстановления и вторичного прекращения газоснабжения из Армении в АрцахАртак Бегларян представил несколько важных наблюдений относительно восстановления и вторичного прекращения газоснабжения из Армении в Арцах
Тойво Клаар: Евросоюз с нетерпением ждет предстоящей трехсторонней встречи в Брюсселе с лидерами Армении и АзербайджанаТойво Клаар: Евросоюз с нетерпением ждет предстоящей трехсторонней встречи в Брюсселе с лидерами Армении и Азербайджана
Байрамов ответил Захаровой: Мы проводим политику не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересовБайрамов ответил Захаровой: Мы проводим политику не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов
Армяне России призвали Владимира Путина защитить народ Нагорного КарабахаАрмяне России призвали Владимира Путина защитить народ Нагорного Карабаха
Европарламентарий подвергла резкой критике Тойво Клаара за его позицию по ситуации вокруг Арцаха.Европарламентарий подвергла резкой критике Тойво Клаара за его позицию по ситуации вокруг Арцаха.
Франция сменила посла в АрменииФранция сменила посла в Армении
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗС 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ
В Армении создается новое движение <Мать Армения>В Армении создается новое движение <Мать Армения>
Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравилЭрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил