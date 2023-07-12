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АрмИнфо. Безвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат Давид Александрович Вирабян. Как сообщает пресс-служба МИД РА, Вираябн скончался 11 июля в возрасте 45 лет.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вирабян преданно служил в МИД Армении на протяжении многих лет, внося свой неоценимый вклад в продвижение внешнеполитических приоритетов Республики Армения.
Давид Вирабян родился в 1977 году в Ереване. В 1999 г. окончил факультет востоковедения ЕГУ, отделение арабского языка и литературы. 1999-2002 гг. продолжил обучение в Институте востоковедения РА. 2002 г. получил ученую степень "кандидат исторических наук".
2000-2002 гг. работал атташе в Управлении Ближнего и Среднего Востока МИД РА. 2002-2005 гг. продолжил дипломатическую службу в посольстве РА в Ливане в должности 3-го секретаря. 2005-2007 гг. работал в Департаменте Ближнего и Среднего Востока МИД 3-м, а затем 2-м секретарем. 2009-2010 гг. работал в посольстве РА в Беларуси и в постоянном представительстве РА в структурах СНГ 2-м, а затем 1-м секретарем.
2010-2015 гг. работал в управлениях МИД РА и СНГ начальником отдела. 2015-2018 гг. был постоянным и полномочным представителем РА в ОДКБ. 2018 до 11 июля текущего года был начальником отдела Евразийского региона МИД РА.
За время службы Давид Вирабян был награжден многими благодарственными грамотами памятными медалями и орденами за лучшее выполнение своих трудовых обязанностей. За лучшее исполнение служебных обязанностей награжден памятной медалью имени Джона Киракосяна, награжден орденом ОДКБ "За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ", награжден почетной медалью 2-й степени ОДКБ, медалью "МПА СНГ. 30 лет" и др.
"Память о Давиде Вирабяне, пользовавшемся уважением коллег и любовью родных, останется яркой во всех наших воспоминаниях. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования членам семьи, родственникам и всем, кто скорбит о его утрате", - подчеркнули в МИД Армении.
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|В результате вражеской провокации ранение получил еще один военнослужащий ВС РА
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|Никол Пашинян позвонил Шавкату Мирзиёеву
|Секретарь Совбеза РА: Возможно, саммит на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе состоится раньше запланированного
|Один из выдающихся дирижеров современности Густаво Дудамель в следующем году может выступить в Армении
|Секретарь Совбеза рассказал о целях визита в США, позиции Еревана по процессам вокруг Арцаха, и сотрудничеству с Вашингтоном и Москвой в ядерной сфере
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|Брюно Ретайо: Сегодня под угрозой находится не только народ Нагорного Карабаха, но и народ Армении
|Армения и Индия обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Спикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Армен Григорян провел переговоры с Лорой Купер в США
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|В результате вражеской провокации ранен военнослужащий ВС Армении
|Безвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА Давид Вирабян
|МИД Армении призвал Совбез ООН обеспечить незамедлительное выполнение Азербайджаном решения Международного суда по Кашатагскому коридору
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном
|Акоп Аршакян представил индийской делегации ситуацию в Нагорном Карабахе в условиях азербайджанской блокады
|Минздрав Арцаха: На фоне вражеской блокады, более 186 пациентов ожидают перевода в медцентры РА для получения неотложной медпомощи
|Армия обороны Арцаха второй раз за день опровергает вражескую дезинформацию
|В Ереване открылась футбольная школа им. Хорена Оганесяна
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан своими незаконными действиями пытается добиться прекращения деятельности Степанакертского офиса МККК
|В Ашхабаде обсуждены вопросы туркмено-японского сотрудничества
|Ереван: Необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия 7- месячной блокады Нагорного Карабаха
|МККК выступил с заявлением на фоне азербайджанских обвинений о перевозке несанкционированных товаров через Кашатагский коридор
|МВД Армении и Палата адвокатов подпишут меморандум о сотрудничестве
|Власти приняли решение увеличить объемы попуска воды из озера Севан до 240 млн. куб.м.
|Тагуи Товмасян лишили полномочий главы Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам
|Рубен Варданян призвал международное сообщество вмешать и остановить попытки Азербайджана уничтожить арцахцев
|МОНКС РА и Фонд "Конрада Аденауэра" подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере образования
|Армянский каратеист Камо Унанян, несмотря на травму плеча, примет участие международном турнире EFC Global 33 MMA в Кыргызстане
|Никол Пашинян поздравил Шавката Мирзиёева по случаю переизбрания на пост президента Узбекистана
|Йенс Бранденбург: Между Арменией и Германией существует множество форматов сотрудничества, в том числе и в технической сфере
|Оппозиционер: Генерал Хачатуров останется под стражей, несмотря на наличие в его деле проблемы связанной с конституционностью
|Сурен Папикян провел совещание с руководящим и командным составом МО, ВС и ГШ РА
|В Армии обороны Арцаха рассказали о целях азербайджанской дезинформации
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" осуждает политику Общественной телекомпании Армении и призывает уважать Конституцию Республики Арцах
|В 2024 году в Армении отметят 100-летие Сергея Параджанова: будет создана юбилейная комиссия
|В Комитете по правилам США рассмотрят ряд проармянских поправок к Закону о государственной обороне на 2024 финансовый год
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|Йенс Бранденбург: Германия осознает ту сложную геополитическую ситуацию, которая сложилась в этом регионе и в Нагорном Карабахе
|Араик Арутюнян провел совещание по актуальным гуманитарным вопросам и проблемам безопасности Арцаха
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