Среда, 12 Июля 2023 09:52

АрмИнфо. Безвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА, Чрезвычайный и Полномочный Посол, опытный дипломат Давид Александрович Вирабян. Как сообщает пресс-служба МИД РА, Вираябн скончался 11 июля в возрасте 45 лет.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вирабян преданно служил в МИД Армении на протяжении многих лет, внося свой неоценимый вклад в продвижение внешнеполитических приоритетов Республики Армения.

Давид Вирабян родился в 1977 году в Ереване. В 1999 г. окончил факультет востоковедения ЕГУ, отделение арабского языка и литературы. 1999-2002 гг. продолжил обучение в Институте востоковедения РА. 2002 г. получил ученую степень "кандидат исторических наук".

2000-2002 гг. работал атташе в Управлении Ближнего и Среднего Востока МИД РА. 2002-2005 гг. продолжил дипломатическую службу в посольстве РА в Ливане в должности 3-го секретаря. 2005-2007 гг. работал в Департаменте Ближнего и Среднего Востока МИД 3-м, а затем 2-м секретарем. 2009-2010 гг. работал в посольстве РА в Беларуси и в постоянном представительстве РА в структурах СНГ 2-м, а затем 1-м секретарем.

2010-2015 гг. работал в управлениях МИД РА и СНГ начальником отдела. 2015-2018 гг. был постоянным и полномочным представителем РА в ОДКБ. 2018 до 11 июля текущего года был начальником отдела Евразийского региона МИД РА.

За время службы Давид Вирабян был награжден многими благодарственными грамотами памятными медалями и орденами за лучшее выполнение своих трудовых обязанностей. За лучшее исполнение служебных обязанностей награжден памятной медалью имени Джона Киракосяна, награжден орденом ОДКБ "За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ", награжден почетной медалью 2-й степени ОДКБ, медалью "МПА СНГ. 30 лет" и др.

"Память о Давиде Вирабяне, пользовавшемся уважением коллег и любовью родных, останется яркой во всех наших воспоминаниях. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования членам семьи, родственникам и всем, кто скорбит о его утрате", - подчеркнули в МИД Армении.