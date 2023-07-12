Среда, 12 Июля 2023 09:39

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением, в котором приветствовало решение Международного суда от 6 июля 2023 г., полный текст которого был предоставлен сторонам 11 июля.

Во внешнеполитическом ведомстве РА, констатировали, что Суд единогласно подтвердил свое решение от 22 февраля 2023 года, вновь обязав Азербайджан, до вынесения окончательного решения по делу, в соответствии со своими обязательствами, взятыми по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Кашатагскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях".

В этом ключе официальный Ереван обратил внимание, что юридически обязывающим решением от 6 июля Суд единогласно подтверждает, что решение от 22 февраля 2023 г. "без ограничений применяемо" в отношении контрольно-пропускного пункта, установленного Азербайджаном, и что существование и функционирование азербайджанского КПП является реальным проявлением расовой дискриминацией.

"Важно отметить, что Суд посчитал, что "напряженная ситуация между сторонами подтверждает необходимость эффективного осуществления" этого решения, которое было принято с целью предотвратить непосредственную угрозу нанесения непоправимого ущерба защищаемых Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации правам этнических армян, и которое преднамеренно игнорировалось и по сей день игнорируется Азербайджаном.

Таким образом, решением от 6 июля 2023 г. Суд вновь подтверждает международное юридическое обязательство Азербайджана, принять все имеющиеся меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору в обоих направлениях, и, тем самым, немедленно прекратить функционирование своего КПП, поскольку это несомненно ущемляет права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, установленные Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в МИД РА.

"Можно констатировать, что решение Суда от 6 июля вновь свидетельствует о том, что заявления Азербайджана о соблюдении решения Суда от 22 февраля 2023 г. были ложными и манипулятивными. Призываем также других международных акторов, и, в частности, Совет Безопасности ООН, предпринять все шаги для обеспечения незамедлительного и эффективного выполнения Азербайджаном решения Суда", - резюмировали в МИД Армении.