Вторник, 11 Июля 2023 20:31

АрмИнфо. Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта (на 11 июля 2023 г.).

Согласно источнику, одно нарушение режима прекращения огня было зарегистрировано в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту.