Вторник, 11 Июля 2023 19:26

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны коснулись сложившейся ситуации в регионе, текущих переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, необходимых шагов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе необходимости диалога между Степанакертом и Баку с участием международных акторов.

Премьер-министр указал также на необходимость предотвращения углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате блокады азербайджанской стороной Лачинского коридора.

Стороны подчеркнули важность последовательных шагов по обеспечению стабильности и мира в регионе. Никол Пашинян в этой связи подтвердил приверженность правительства РА мирной повестке.