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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает пресс-служба правительства, стороны коснулись сложившейся ситуации в регионе, текущих переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, необходимых шагов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе необходимости диалога между Степанакертом и Баку с участием международных акторов.
Премьер-министр указал также на необходимость предотвращения углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате блокады азербайджанской стороной Лачинского коридора.
Стороны подчеркнули важность последовательных шагов по обеспечению стабильности и мира в регионе. Никол Пашинян в этой связи подтвердил приверженность правительства РА мирной повестке.
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном
|Акоп Аршакян представил индийской делегации ситуацию в Нагорном Карабахе в условиях азербайджанской блокады
|Минздрав Арцаха: На фоне вражеской блокады, более 186 пациентов ожидают перевода в медцентры РА для получения неотложной медпомощи
|Армия обороны Арцаха второй раз за день опровергает вражескую дезинформацию
|В Ереване открылась футбольная школа им. Хорена Оганесяна
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан своими незаконными действиями пытается добиться прекращения деятельности Степанакертского офиса МККК
|В Ашхабаде обсуждены вопросы туркмено-японского сотрудничества
|Ереван: Необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия 7- месячной блокады Нагорного Карабаха
|МККК выступил с заявлением на фоне азербайджанских обвинений о перевозке несанкционированных товаров через Кашатагский коридор
|МВД Армении и Палата адвокатов подпишут меморандум о сотрудничестве
|Власти приняли решение увеличить объемы попуска воды из озера Севан до 240 млн. куб.м.
|Тагуи Товмасян лишили полномочий главы Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам
|Рубен Варданян призвал международное сообщество вмешать и остановить попытки Азербайджана уничтожить арцахцев
|МОНКС РА и Фонд "Конрада Аденауэра" подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере образования
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|Никол Пашинян поздравил Шавката Мирзиёева по случаю переизбрания на пост президента Узбекистана
|Йенс Бранденбург: Между Арменией и Германией существует множество форматов сотрудничества, в том числе и в технической сфере
|Оппозиционер: Генерал Хачатуров останется под стражей, несмотря на наличие в его деле проблемы связанной с конституционностью
|Сурен Папикян провел совещание с руководящим и командным составом МО, ВС и ГШ РА
|В Армии обороны Арцаха рассказали о целях азербайджанской дезинформации
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" осуждает политику Общественной телекомпании Армении и призывает уважать Конституцию Республики Арцах
|В 2024 году в Армении отметят 100-летие Сергея Параджанова: будет создана юбилейная комиссия
|В Комитете по правилам США рассмотрят ряд проармянских поправок к Закону о государственной обороне на 2024 финансовый год
|В Госдепе США уверены в возможность достижения мирного договора между Ереваном и Баку
|Йенс Бранденбург: Германия осознает ту сложную геополитическую ситуацию, которая сложилась в этом регионе и в Нагорном Карабахе
|Араик Арутюнян провел совещание по актуальным гуманитарным вопросам и проблемам безопасности Арцаха
|Гегам Степанян выразил недоумение действиями Общественного телевидения Армении, отказавшегося от использования термина "Арцах" в своих новостных выпусках
|Армянский эксперт призвал власти НКР дать оценку действиям Никола Пашиняна, позволяющим западным дипломатам рассматривать Карабах в рамках Азербайджана
|Имеем ли мы право на доброе кино?
|Глава МОНКС Армении привлекла внимание делегации Минобразования Германии на ущемленные права арцахский студентов
|Впервые в Сюникском Капане проходит музыкальный фестиваль международного размаха
|Представители МККК ознакомились с условиями содержания армянских военнопленных и гражданских лиц в Азербайджане
|Анн Луйо организовала прием в посольстве по случаю завершения миссии в Армении
|Посол США с ознакомительным визитом находится в Ширакской области Армении
|Правящая в Армении фракция намерена отстранить от должности оппозиционного председателя парламентской комиссии
|Горизонтальные скважины начала прошлого века были найдены во дворе монастырского комплекса Амарас в ходе реставрационных работ
|Долгожданная встреча с <японским богом>, <диалог> с Параджановым: <Золотой абрикос> наградил выдающихся деятелей мирового киноискусства
|Будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Артак Бегларян представил несколько важных наблюдений относительно восстановления и вторичного прекращения газоснабжения из Армении в Арцах
|Тойво Клаар: Евросоюз с нетерпением ждет предстоящей трехсторонней встречи в Брюсселе с лидерами Армении и Азербайджана
|Байрамов ответил Захаровой: Мы проводим политику не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов
|Армяне России призвали Владимира Путина защитить народ Нагорного Карабаха
|Европарламентарий подвергла резкой критике Тойво Клаара за его позицию по ситуации вокруг Арцаха.
|Франция сменила посла в Армении
|В Ереване стартовал международный кинофестиваль <Золотой абрикос>
|Мирзоян: Население Нагорного Карабаха сталкивается с реальной угрозой этнической чистки и геноцида
|Глава МИД Армении рассказал действующему председателю ОБСЕ о гуманитарном кризисе в Арцахе, созданном действиями Азербайджана
|Ереван и Москва обменялись мнениями по ситуации в Кашатагском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом
|Глава МИД Армении провел встречу с Генсеком СЕ
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|<Айакве> за первую неделю собрала 14,8 тысяч подписей
|Ереван: Постановление Международного суда должно быть полностью выполнено Азербайджаном без каких-либо спекуляций и ложных интерпретаций текста
|Советник президента Арцаха прокомментировал решение Международного суда по Кашатагскому коридору
|Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Арцаха
|Спикер парламента Армении отправится во Францию
|В Батуми состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии
|Серж Саргсян: Ситуация в арцахском вопросе изменится, если сменятся переговорщики.
|Юрий Навоян: В отношениях между Арменией и Россией ощущается нехватка в институциональных механизмах для диалога
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