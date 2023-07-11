Вторник, 11 Июля 2023 17:41

АрмИнфо. Вице-спикер Парламента Армении Акоп Аршакян принял депутата Лок Сабха Индии, учредителя Университета промышленной технологии Калинги профессора Ачуту Саманту и руководителя Аппарата - доктора Варуна Сутру.

Аршакян отметил, что Армения высоко ценит дружественные и теплые отношения с Индией. <Межпарламентское сотрудничество, которое всегда было на высоком уровне, является одним из важных звеньев отношений между нашими государствами. В Национальном Собрании РА действует группа дружбы Армения-Индия, которую я имею честь возглавлять>, - отметил вице- спикер НС.

Он подчеркнул, что Армения глубоко заинтересована в углублении отношений с Индией в различных сферах. В этом ключе зампред Парламента выразил надежду, что визит профессора Ачуты Саманты также будет способствовать реализации новых межвузовских мероприятий и программ в сфере образования между двумя странами.

По словам вице-спикера НС, Армения и Индия эффективно сотрудничают в области образования. Индийские студенты учатся в Ереванском государственном медицинском университете, Национальном политехническом университете Армении и Аграрном университете Армении. В свою очередь профессор Ачута Саманта, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул важность взаимодействия между парламентами двух стран в контексте укрепления дружбы между армянским и индийским народами. Профессор представил деятельность передовых центров профессионального обучения - Университета промышленной технологии Калинги (KIIT ) и Университета социальных наук (KISS ).

Согласно сообщению пресс-службы Парламента, Аршакян представил гостям последствия войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе. Он коснулся продолжающихся агрессивных действий Азербайджана, гуманитарного кризиса, вызванного незаконной блокадой Лачинского коридора, отметив, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и правительство страны приняло политику мирной повестки в регионе.-