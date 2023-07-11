Вторник, 11 Июля 2023 16:44

АрмИнфо. В Ереване сегодня состоялось торжественное открытие футбольной школы имени легендарного армянского футболиста Хорена Оганесяна. На церемонии открытия пристутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, это первая в истории независимой Армении спортивная школа, построенная с нуля в Ереване и носящая имя легендарного футболиста.

Спортивная школа предусмотрена для 250-300 детей, которые будут иметь возможность в ежедневном режиме заниматься футболом. Спортшкола соответствует высоким международным стандартам и включает высококачественное игровое поле с искусственным покрытием, административное здание с системой отопления и вентиляции, аудитории, кабинеты, раздевалки и тренажерный зал.

Програма по строительтсву спортивной школы им. Х. Оганесяна осуществлялась Федерацией футбола Армении при поддержке Правительства РА.

Никол Пашинян осмотрел новопостроенную школу, ознакомился с инфраструктурой и осущестивленными работами. Он сообщил, что на данном этапе идут строительные работы по возведению споршколы им. Артура Алексаняна в Гюмри, а в Ереване стартовал процесс строительства спортшколы им. Артура Абраамяна. <С Виком Дарчиняном мы находимся в процессе рабочих обсуждений. Есть политическое решение, остается обеспечить продолжение>, - заметил премьер. Он также рассказал, что строительство школы им.Симона Мартиросяна на заключительном этапе, и по предварительному плану открытие должно состояться в августе с.г. <Мы приняли еще очень важное решение - построить спортивную школу им. Романа и Малхаса Амоянов в укрупненной общине Алагяз>, - сообщил Пашинян.

Напомним, что впервые было заявлено о строительстве футбольной школы им. Хорена Оганесяна в конце 2021 года. Строительные работы школы стартовали весной 2022 года. Планировалось, что учреждение будет построено по соседству с Республиканским стадионом им. В. Саргсяна.