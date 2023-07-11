Вторник, 11 Июля 2023 16:24

АрмИнфо. Сегодня утром азербайджанская сторона вновь заблокировала въезд пациентов и их сопровождающих лиц в Арцах на машинах Международного Комитета Красного Креста (МККК) на контрольно- пропускном пункте (КПП) у моста Хакари, незаконно установленном в Кашатагском (Лачинском) коридоре, а также перевозку и без того ограниченного количества лекарств из Армении в Арцах - на этот раз под ложным предлогом "контрабанды". Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Республики Арцах.

По его словам, ни в одной точке мира автомобили, принадлежащие МККК, не обыскиваются так тщательно, как на незаконно установленном азербайджанском КПП, который направлен на умышленное воспрепятствование осуществлению миссии единственной международной гуманитарной организации в Арцахе.

"Азербайджан открыто игнорирует особый статус МККК, установленный международным правом, предполагающий неприкосновенность персонала, транспортных средств и грузов МККК.

Это не первый случай, когда Азербайджан намеренно создает препятствия для осуществления деятельности МККК. Ранее на незаконно заблокированном участке азербайджанская сторона потребовала провести проверки паспортов водителей машин МККК и перевозимых ими пациентов, а с 15 июня из-за возникших препятствий полностью была приостановлена двусторонняя перевозка лекарств и пациентов в Арцах в сопровождении МККК на 10 дней.

Подрывая деятельность МККК, азербайджанская сторона в очередной раз доказывает, что гуманитарные вопросы и гуманитарный кризис используются как рычаги давления на мирное население Арцаха и создания невыносимых условий жизни для них.

В последнее время азербайджанская государственная пропагандистская машина активно муссировала своё незаконное требование вывести офис МККК в Нагорном Карабахе из Арцаха или же подчинить его бакинскому офису МККК, постоянно ища новые поводы, чтобы обосновать и реализовать это требование. Сегодняшний шаг является частью цепочки действий, направленных на реализацию этой подлой политики Азербайджана", - резюмировал Омбудсмен Арцаха.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря текущего года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.