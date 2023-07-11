Вторник, 11 Июля 2023 16:16

АрмИнфо. 11 июля 2023 года, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с делегацией во главе с Парламентским вице-министром иностранных дел Японии Юуми Ёшикава.

В ходе переговоров обсуждены приоритетные направления туркмено-японского партнёрства в области взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Р.Мередов подчеркнул, что Туркменистан придаёт особое значение дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами, которое традиционно основывается на принципах многолетней дружбы, доверия и взаимопонимания. При этом, отмечено, что особая роль в расширении и укреплении двусторонних взаимоотношений отводится развитию контактов на высшем уровне.

Подтверждено большое значение парламентской дипломатии, о чём свидетельствует регулярный характер туркмено-японских парламентских обменов, являющихся важной частью двусторонних политических отношений. В этом контексте, отмечена важная роль визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию в сентябре прошлого года.

Стороны подчеркнули эффективное сотрудничество Туркменистана и Японии по актуальным проблемам современности в рамках авторитетных международных структур, прежде всего, ООН. Дипломаты также отметили, что приверженность сторон к дальнейшему углублению партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества способствует плодотворному взаимодействию в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

Говоря о развитии экономического партнёрства, туркменская сторона подтвердила, что сотрудничество между Туркменистаном и Японией в этом направлении носит стратегический, устойчивый и долгосрочный характер. В этой связи, важное значение имеет деятельность Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству.

Собеседники подчеркнули активное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, большие перспективы в области образования, науки, здравоохранения, спорта и туризма. Отдельно отмечено взаимодействие в сфере изучения японского языка в вузах и школах Туркменистана.