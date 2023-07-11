Вторник, 11 Июля 2023 16:08

АрмИнфо. С момента создания незаконного блокпоста в Кашатагском (Лачинском) коридоре Азербайджан неоднократно, вопреки решениям Международного суда, запрещает даже передвижение сотрудников МККК, в том числе осуществление медицинской транспортировки. Об этом заявила пресс- секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия 7-месячной блокады Нагорного Карабаха, чтобы предотвратить этническую чистку", - написала она в Твиттер.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря текущего года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.