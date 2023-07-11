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АрмИнфо. Международный Комитет Красного креста (МККК) выступил с заявлением на фоне азербайджанских обвинений о перевозке несанкционированных товаров через Кашатагский (Лачинский) коридор.
В поступившем в АрмИнфо заявлении гуманитарной организации подчеркивается, что МККК осведомлен об опасениях, высказанных по поводу перевозки несанкционированных товаров через Кашатагский коридор, и не поддерживает такую деятельность.
"Ни в одном автомобиле, принадлежащем МККК, не было обнаружено несанкционированных материалов. Все грузы подлежат таможенному контролю Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, выражается сожаление тем обстоятельством, что без ведома МККК, четверо наемных водителей попытались перевезти некоторые коммерческие товары на своих транспортных средствах, на которых была временно нанесена эмблема МККК.
"Эти лица не являлись сотрудниками МККК. И Красный Крест немедленно расторг их служебные контракты.
Наша работа в Лачинском коридоре всегда носит строго гуманитарный характер. Эта необходимая работа, которая позволила эвакуировать более 600 пациентов для оказания медицинской помощи, а также для доставки медицинских принадлежностей, продуктов питания, детского питания и других предметов первой необходимости в медицинские учреждения и семьи. Очень важно, чтобы эти работы продолжались. Эта работа всегда делается с согласия сторон и имеет жизненно важное значение для тысяч людей", - подчеркнули в МККК.
Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор.
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|В Армии обороны Арцаха рассказали о целях азербайджанской дезинформации
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|В 2024 году в Армении отметят 100-летие Сергея Параджанова: будет создана юбилейная комиссия
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|Анн Луйо организовала прием в посольстве по случаю завершения миссии в Армении
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|Европарламентарий подвергла резкой критике Тойво Клаара за его позицию по ситуации вокруг Арцаха.
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|Мирзоян: Население Нагорного Карабаха сталкивается с реальной угрозой этнической чистки и геноцида
|Глава МИД Армении рассказал действующему председателю ОБСЕ о гуманитарном кризисе в Арцахе, созданном действиями Азербайджана
|Ереван и Москва обменялись мнениями по ситуации в Кашатагском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом
|Глава МИД Армении провел встречу с Генсеком СЕ
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|Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Арцаха
|Спикер парламента Армении отправится во Францию
|В Батуми состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии
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