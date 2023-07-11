Вторник, 11 Июля 2023 14:56

АрмИнфо. Министр внутренних дел РА Ваге Казарян сегодня провел встречу с председателем Палаты адвокатов РА Симоном Бабаяном, руководителя аппарата Народного защитника Геворгом Мкртчяном и директора Школы адвокатов РА Ара Зограбяном.

Как сообщает перс-служба МВД РА, на встрече присутствовали начальник полиции - заместитель министра внутренних дел, генерал-майор полиции Арам Ованнисян, начальник отдела внутренней безопасности МВД, полковник полиции Вагинак Мартиросян.

По итогам встречи было принято совместное заявление.

В нем, в частности, говорится: "МВД РА и Палата адвокатов РА, обсудив инциденты, имевшие место в феврали и июне текущего года в двух столичных отделениях полиции ( в Центральном и Эребуни) заявляют, что стороны подчеркивают роль институтов адвокатуры и полиции в правовой системе Армении и считают недопустимым любое проявление насилия.

Кроме того, МВД по результатам служебных расследований дало свою оценку инциденту, произошедшему в отделе Эребуни, а инцидент, произошедший в Центральном отделе, находится в процессе служебного расследования.

МВД заверяет, что действиям сотрудников полиции, причастных к происшествиям, будет дана надлежащая правовая оценка, обеспечивающая всестороннее, полное и объективное расследование.

Более того, МВД и Палата адвокатов создадут совместную комиссию в составе сотрудников полиции и адвокатов для оперативного реагирования на такие ситуации, организации взаимных бесед, учебных курсов, а также обсуждения вопросов, связанных с поведением полицейских и юристов.

И в ближайшие дни МВД и Палата адвокатов подпишут меморандум о сотрудничестве".

Как ранее сообщало АрмИнфо, адвокаты Армении сегодня 11 июля начали трехдневную акцию протеста перед зданием Министерства внутренних дел РА, с требованием отставки начальника полиции РА Арама Ованнисяна.

С утра, главе полиции РА был вручен сертификат "Враг адвокатуры".

Отношения между Полицией и Палатой адвокатов испортились после того, как в начале года сотрудники Эребунийского отделения полиции оскорбили и избили двух адвокатов - Марзпета Авакяна и Эммануэля Ананяна (инцидент произошел во время очной ставки с участием несовершеннолетнего и сотрудника полиции - ред.). Тогдп, глава полиции пообещал наказать виновных, и инцидент был замят.

Однако, 7 июяне июне текущего года еще один адвокат был жестко избит правоохранителями. Инцидент произошел в Центральном отделении Полиции РА. На этот раз под горячую руку полицейских попал адвокат Карен Алавердяна.