Вторник, 11 Июля 2023 14:55

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении правящим большинством в первом чтении утвердили законопроект об увеличении попусков воды из озера Севан с действующих 170 млн.куб.м до 240 млн.куб.м. Проект поддержали 64 депутата, 20 - проголосовали против его принятия.

Представляя законопроект в ходе внеочередного заседания 11 июля, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян заметил, что подобная необходимость возникла из-за погодных условий, уровня наполненности водных бассейнов и показателей речного стока.

Вместе с тем, он сообщил, что на данный момент уровень воды в Севане составляет 1956см, и в сравнении с 14 мая уровень воды повысился на 13см.

В этом году, по словам Тертеряна, попуски воды из Севана начали 14 мая, тогда как в прошлом году с 3 июля. <Из Севана взяли 82.3 млн. куб.м., а объем перекаченной воды в озеро из тоннеля Арпа-Севан составил 81.3 млн.куб.м., против 148 млн.куб.м. в 2022 году. Это говорит о серьезном дефиците воды>, - констатировал замминистра.

В долгосрочной перспективе во избежание дальнейшего повышения лимита по забору воды из Севана ведомство считает необходимым пересмотреть всю оросительную систему, которая, по словам Тертеряна, не имеет ничего общего с сегодняшними реалиями. Кроме этого, он указал на необходимость изменения структуры сельского хозяйства Армении.

На замечание оппозиционеров о том, что данный законопроект противоречит принятому властями же закону об утверждении объема попусков воды из Севана в объеме 170 млн. куб.м., он возразил, заметив, что новый документ обсуждался с соответствующими структурами на выявление правовых противоречий. <В ранее принятом нами законе есть оговорка <в случае если>, так вот это <если> настало. Мы обсуждали проект с соответствующими структурами - правовых противоречий нет>, - заверил Тертерян.

Депутат от фракции <Армения> Гегам Назарян призывал отклонить подобный закон. Он задался рядом вопросов относительно того, почему постоянно попускается вода из Севана, куда идет эта вода, если на орошение, то почему жители Араратской долины все время жалуются на нехватку воды? <Давайте думать о том, куда же идет вода? Если проблема касается электроэнергии - у нас есть Атомная станция и увеличивается число солнечных станций. Поэтому эта версия тоже становится абсурдной>, - заметил он.

К своему коллеги из фракции присоединился и депутат Артур Хачатрян. В первую очередь, он посетовал на отсутствие представителей Министерства экономики, которые должны были представить изменения в сельском хозяйстве, требующие большего объема воды. <Сколько было воды использовано до оросительного сезона? В годовом отчете Центрального банка говорится, что продовольственные цены повысились из-за сокращения посевных площадей. То есть они сократились. Зачем тогда нам понадобилось больше воды?>, - спросил парламентарий. Вместе с тем он обратил внимание на то, что на данный момент из Армении не поставляется электроэнергия в Арцах. Хачатрян также сослался на ряд заявлений представителей власти о внедрении современных оросительных систем, о строительстве солнечных станций, водохранилищ. <Все это говорит о том, что мы должны использовать меньше воды!>, - констатировал он.

Еще один депутат от фракции <Армения> Арцвик Минасян заявил, что его фракция будет голосовать против подобного законопроекта, поскольку последний противоречит букве закона.

Отметим, что озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. 6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м.