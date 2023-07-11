Вторник, 11 Июля 2023 14:38

АрмИнфо. Тагуи Товмасян лишили полномочий председателя Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам. Данное решение было принято в результате тайного голосования 62 голосами <за> и 1 <против> в ходе внеочередного заседания Национального Собрания РА 11 июля.

Фракции <Армения> и <Честь имею> бойкотировали голосования. Член фракции <Армения> Арцвик Минасян назвал подобные обсуждения и голосование незаконным. Представители фракций покинули зал заседания до начала представления вопроса Овиком Агазаряном (член фракции <Гражданский договор>).

Отметим, что проект на обсуждение был вынесен правящей партией <Гражданский договор>, в обосновании которого было отмечено, что <Тагуи Товмасян, будучи председателем постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам, ключевой деятельностью которой является защита прав человека, в различных ситуациях, в том числе во время заседания комиссии под своим же председательством, проявила безразличное отношение к оскорблению достоинства сотен тысяч граждан РА и риторике ненависти, способствуя своим бездействием их повторению>.

В связи с подобным решением фракции <Честь имею> и <Армения> опубликовали заявления, в которых назвали представленный правящим большинством проект очередным примером незаконного стиля работы властей.

Представленные обоснования ГД, по мнению оппозиционеров, являются незаконными и безосновательными, поскольку согласно регламенту НС РА нет какого-либо императивного требования о том, чтобы председатели постоянной комиссии НС должны обязательно участвовать в заседаниях Совета НС.

<Следовательно, формулировка о том, что Тагуи Товмасян последовательно не участвовала в заседаниях Совета НС и тем самым не выполнила свои обязанности в качестве председателя Комиссии, и нарушила нормальную деятельность Комиссии попросту безосновательна>, - говорится в заявлении фракции <Честь имею>.

Второе обоснование, приведенное в проекте ГД, согласно которому Тагуи Товмасян на заседании комиссии проявила безразличное отношение к оскорблению достоинства граждан РА и риторике ненависти, способствуя своим бездействием их повторению, представители фракции <Честь имею> назвали абсолютной клеветой. В этом можно убедиться, пересмотрев в общедоступных источниках видеоматериалы с соответствующего заседания, где Тагуи Товмасян, напротив, профессионально провела заседание до конца, сводя на нет провокации, в том числе со стороны представителей фракции <Гражданский договор>.

<Тагуи Товмасян с момента избрания председателем комиссии с полной ответственностью и профессионализмом в соответствии со своей должностью выполняла возложенные на нее обязанности, являясь в рамках своих полномочий защитницей нарушенных прав граждан РА. Будучи председателем Постоянной комиссии по защите прав человека и по вопросам общественности, Тагуи Товмасян во время встреч и в переписке с международными партнерами всегда касалась вопросов самоопределения и безопасности Республики Арцах, народа Арцаха, призывая международное сообщество к осуществлению целенаправленных и оперативных действий. Этот процесс прекращения полномочий Тагуи Товмасян носит исключительно политический характер и направлен на оказание давления на оппозицию>, - говорится в заявлении <Честь имею>.

Вместе с тем <Честь имею> заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на пост председателя Постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью.

В заявлении фракции <Армения> говорится, что <Гражданский договор> продолжает свою практику тотального захвата власти, демонстрируя все новые рекорды нетерпимости, ненависти и клеветы по отношению к инакомыслящим.

<Игнорируя парламентскую систему правления, не терпя непримиримого поведения оппозиционных сил и деятелей относительно национальных вопросов и защиты прав человека, правящая сила противоправными и антиполитическими методами пытается установить в Республике Армения полную диктатуру>, - говорится в заявлении.