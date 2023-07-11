Вторник, 11 Июля 2023 14:27

АрмИнфо. В то время как международное сообщество продолжает призывать Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор и облегчить перевозку гуманитарных грузов, Азербайджан вновь запретил доступ машин МККК к коридору, обвинив Красный Крест в перевозке "нелегальных товаров", написал в Twitter экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

Он напомнил, что Красный Крест является единственной международной организацией, которая имеет доступ на въезд в Арцах для перевозки критически больных пациентов в Армению, дабы спасти им жизнь.

"Это последнее действие Азербайджана только усугубляет продолжающийся гуманитарный кризис, затрагивающий 120 000 человек.

Очевидно, что целью Азербайджана является уничтожение и искоренение армянского населения любыми возможными способами. Азербайджанское руководство видит в этом решение конфликта. Важно, чтобы международное сообщество вмешалось и остановило эту навязчивую позицию. Простое имитирование процесса заключения мира, при игнорировании тяжелой реальности на местности, не приведет к настоящему миру между сторонами", - написал Варданян.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор.