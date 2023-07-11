Вторник, 11 Июля 2023 13:53

АрмИнфо. Между Министерством образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА и армянским отделением фонда "Конрад Аденауэр" подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере образования.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, меморандум подписали глава ведомства Жанна Андреасян и директор армянского филиала фонда "Конрад Аденауэр" Стефан Маллериус.

В рамках сотрудничества будет осуществляться подготовка учителей, преподающих предмет "Обществознание", в общеобразовательных школах всех регионов Республики Армения. Этот Меморандум о взаимопонимании является новой фазой предыдущего Меморандума о взаимопонимании (срок действия которого истек в 2021-2023 годах) и рассчитан на трехлетний период до июля 2026 года.

Андреасян выразила надежду, что эффективное преподавание предмета "Обществознание" будет способствовать формированию аналитического и критического мышления детей и расширению их мировоззрения.

Маллериус, в свою очередь отметил, что Фонд считает приоритетом поддержку сферы образования в Армении.

По его словам, учителя предмета "Обществознание" трех регионов Армении уже прошли переподготовку, а в четвертом процесс еще продолжается, по его завершению в общей сложности около 600 педагогов будут считаться переподготовленными. Он отметил, что Фонд открыт для любого сотрудничества, реализации различных идей и предложений.