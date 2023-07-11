Вторник, 11 Июля 2023 13:16

АрмИнфо. Армянский каратеист Камо Унанян, несмотря на травму плеча, примет участие международном турнире EFC Global 33 MMA, который пройдет 15 июля в киргизском городе Кара-Балта.

Как сообщает пресс-служба Федерации карате Армении, Камо Унанян начал заниматься ММА с 2023 года и на его счету уже 2 победы и ни одного поражения. Его дебютный бой в ММА состоялся 26 марта этого года в Армении, в ходе которого он состязался с российским спортсменом Данилом Олейником и во втором раунде одержал разгромную победу над российским спортсменом Семеном Чиновым. Унаняну понадобилось всего 20 секунд, чтобы нокаутировать соперника.

Это будет третий бой Камо Унаняна в ММА. На этот раз ему предстоит соревноваться с известным бразильским спортсменом Родригесом Рондинелли, чей рекорд составляет 22 победы и 6 поражений.

Камо Унанян отправится на крупный международный турнир по ММА EFC Global 33 вместе с легендарным спортсменом ММА Давидом Хачатряном.