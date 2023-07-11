Вторник, 11 Июля 2023 13:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Шавкату Мирзиёеву по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан.

В послании, премьер выразил надежду, что совместными усилиями удастся придать новый импульс взаимовыгодному армяно-узбекскому сотрудничеству как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Он подчеркнул, что этому будет способствовать запланированное на следующий месяц первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Узбекистан.

<Уверен, что Ваш богатый опыт государственной и политической деятельности и впредь будет способствовать развитию Узбекистана и укреплению его международного авторитета. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Узбекистана - мира и благополучия>, - говорится в поздравительном послании.