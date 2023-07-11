Вторник, 11 Июля 2023 12:47

АрмИнфо. Между Арменией и Германией существует множество форматов сотрудничества, в том числе и в технической сфере. Об этом в беседе с журналистами заявил госсекретарь Федерального министерства образования и научных исследований Германии Йенс Бранденбург.

По его словам, они в первую очередь касается наднациональных проектов, в которых Армения также участвует, есть также отдельные текущие проекты с РА и отдельные армяно-германские научно-исследовательские проекты.

"Мы прилагаем усилия, чтобы между двумя странами были взаимные контакты, чтобы и из Армении приезжали ученые, и в Армению ехали ученные. Мы также придаем важность личным контактам, которые зачастую служат формированию институциональных контактов или контренного сотрудничества", - отметил Бранденбург.

Вместе с тем, он положительно расценил тот факт, что Армения в рамках программы "Восточное партнерство" ЕС, может также представлять дополнительные заявки и участвовать в различного рода проектах, в том числе и в сфере биоразнообразия, управления водными ресурсами, изменения климата и др.

Касаясь проекта, реализуемого при содействии правительства Германии по эффективному управлению водными ресурсами озера Севан, Бранденбург отметил, что проект предусматривает оказание технической поддержки армянской стороне, консультативного содействия, и естественно, обмен опытом.

"Насколько я информирован со стороны конкретных экспертов, они работают в сфере более эффективного управления водными ресурсами. Естественно, они оказывают большое консультативное содействие по защите водных запасов озера Севан, их эффективного и бережливого использования в качестве важнейшего естественного ресурса. Армения прекрасная страна, где у нас есть замечательные партнеры, сотрудничество с которыми мы хотели бы видеть как в контексте Германии, так и на общеевропейской научно-исследовательской платформе", - подчеркнул он, добавив, что потенциал огромный, и они ожидают более интенсивной вовлеченности с армянской стороны.