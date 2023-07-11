Вторник, 11 Июля 2023 11:40

АрмИнфо. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы на постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении генерала Григория Хачатурова было установлено, что судья усмотрел проблему конституционности в ходе рассмотрения дела и приостановил его. Однако, даже после этого мера пресечения в отношении Хачатурова не была изменена, он остался в тюрьме. Об этом написал оппозиционный депутат парламента Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, а это означает, что генерал останется под стражей как минимум до 15 августа.

"Хачатуров находится в заключенье уже около 4-х месяцев, на основании явно сфабрикованных, нарисованных, спущенных сверху политических указаний.

Этим шагом власть, помимо демонстрации своего безнравственного лица, уничтожает сверху донизу всех тех лиц - от следователя до судьи, которые имеют свою преступную причастность к этому делу", - отметил депутат.

Напомним, что 20 февраля Служба национальной безопасности Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006-2010 гг должность командира части Г.Х. (Григорий Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Как заявил СМИ адвокат Хачатурова - Акоп Енокян, Хачатуров проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) по ценам намного ниже рыночного, были проданы территории и здания ряда воинских частей, расположенные в Араратской области. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову.