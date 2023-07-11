Вторник, 11 Июля 2023 11:09

АрмИнфо. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 10 июля подразделения Армии обороны Арцаха неоднократно нарушили режим прекращения огня, открыв огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Аскеранского и Мартунинского районов Азербайджана. Республика Арцах - очередная дезинформация. Об этом говорится в заявлении АО НКР.

"Заявление Минобороны Азербайджана о приостановке инженерных работ в результате их обстрелов также является ложным.

Как мы уже сообщали ранее, ложные заявления Министерства обороны Азербайджана направлены на то, чтобы оправдать огонь, который регулярно открывается в направлении граждан Республики Арцах и сельскохозяйственной техники с целью срыва сельскохозяйственных работ.

10 июля с 9:30 до 10:45 азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по комбайну, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Сарушен", - отметили в Армии обороны Арцаха.