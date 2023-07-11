Вторник, 11 Июля 2023 11:04

АрмИнфо. Арцах, решая экзистенциальную проблему, не свободен от дополнительных психологических нагрузок, которые, как ни странно и нежелательно, тоже исходят из Армении. Об этом говорится в заявлении Фронта безопасности и развития Арцаха.

"Уже длительное время в эфире Общественного телевидения Армении не звучали названия Арцахская Республика или Нагорно-Карабахская Республика, а в последнее время и вообще название Арцах, нескрываемо созвучные с азербайджанским толкованием.

Понятно, что такая политика невольно замаскированным образом ведет к принуждению к сосуществованию, нагнетанию неприемлемой повестки дня. Такой подход нарушает права арцахских армян и искажает терминологию, определяющую фактический статус", - подчеркивается в заявлении.

Фронт подчеркивает, что вдвойне недопустимо, чтобы корреспондентский пункт телеканала в Арцахе разделял такую политику телекомпании и с неоправданной покорностью претворял ее в жизнь.

Общественное движение "Фронт безопасности и развития Арцаха" осуждает такую позицию Общественной телекомпании Армении и призывает уважать действующую Конституцию Республики Арцах и пересмотреть принятую политику.