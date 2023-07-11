Вторник, 11 Июля 2023 10:11

АрмИнфо. На этой неделе Комитет по правилам США рассмотрит 13 ключевых поправок к Закону о государственной обороне на 2024 финансовый год. Учитывая продолжающуюся блокаду Азербайджана и вызванный ею гуманитарный кризис, крайне важно заручиться твердой поддержкой этих поправок обеими партиями. Об этом говорится в сообщении Армянской Ассамблеи Америки.

В этом связи в Ассамблеи призвали сделать всё, чтобы их голоса были услышаны и стало возможно помочь армянскому народу.

В Ассамблее сообщают, что поправка, предложенная членом палаты представителей Тони Карденасом, предписывает министру обороны в консультации с государственным секретарем подготовить отчет об американских деталях и технологиях, обнаруженных в турецких беспилотниках Bayraktar, развернутых Азербайджаном против Нагорного Карабаха, использование запрещенных боеприпасов против Нагорного Карабаха и Турции и вербовка Азербайджаном иностранных боевиков-террористов для участия в военных операциях против Нагорного Карабаха.

Поправка, предложенная членом палаты представителей Джимом Коста, требует отчета о применимости санкций в соответствии с действующим законодательством (Закон Магнитского) для признания азербайджанских правительственных и военных должностных лиц причастными к нарушениям прав человека во время нагорно- карабахского конфликта 2020 года и в связи с продолжающейся блокадой Кашатагского (Лачинского) коридора.

Поправка, предложенная членом палаты представителей Джуди Чу, требует отчета о гуманитарных последствиях блокады Кашатагского коридора.

Двухпартийная поправка, предложенная членом палаты представителей Анной Эшу и членом палаты представителей Крисом Смитом, предписывает Госдепу в координации с Минобороны отчитаться перед Конгрессом об их обосновании отказа от статьи 907 Закон о поддержке свободы, положение действующего закона, запрещающее военную помощь США Азербайджану. Поправка также выражает мнение Конгресса о том, что отказ от статьи 907 побудил Азербайджан безнаказанно нарушать права человека и международное право.

Кроме того, поправка, предложенная членом палаты представителей Кэти Портер, требует отчета об энергетическом партнерстве Азербайджана с российскими и иранскими компаниями в рамках международных санкций.

А поправка, предложенная членом палаты представителей Адамом Шиффом, предлагает запретить Министерству обороны, штату и коммерции санкционировать новые экспортные лицензии на наступательные вооружения для Азербайджана до тех пор, пока Азербайджан не прекратит наступательное применение силы против Армении и Нагорного Карабаха.

Другая поправка, предложенная членом палаты представителей Адамом Шиффом, выражает позицию Конгресса относительно содержания армянских военнопленных в Азербайджане.

Еще одна поправка, предложенная членом палаты представителей Адамом Шиффом, выражает мнение Конгресса о том, что любой прочный мир на Южном Кавказе должен гарантировать соблюдение неотъемлемого права на самоопределение армян Нагорного Карабаха.

Поправка, предложенная членом палаты представителей Томом Кином, требует от госсекретаря отчета о том, используется ли помощь США Азербайджану для подрыва статуса продолжающихся мирных переговоров с Арменией.

Еще одна поправка, предложенная членом палаты представителей Томом Кином требует от государственного секретаря предоставлять соответствующим комитетам Конгресса обновленную информацию о статусе свободы передвижения в Кашатагском (Лачинском) коридоре.

А двухпартийная поправка, предложенная конгрессменами Фрэнком Паллоне и конгрессменом Гасом Билиракисом, запрещает военную помощь Азербайджану.