Вторник, 11 Июля 2023 10:10

АрмИнфо. США по-прежнему считают, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно, и с нетерпением ожидают дальнейших переговоров в ближайшие месяцы. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, на уточнение, какие действия должны осуществить Ереван и Баку в обозримом будущем, чтобы засвидетельствовать успешность прошедших переговоров в Вашингтоне.

Миллер выразил убеждение, что еще одним признаком было бы продолжение переговоров, которые США продолжают поддерживать.

Напомним, что в конце июне в Вашингтоне состоялось несколько раундов переговоров на уровне глав МИД Армении и Азербайджана по согласованию проекта мирного договора между Ереваном и Баку. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал прошедшие переговоры в Арлингтоне успешными.