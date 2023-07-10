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АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание с участием представителей различных ветвей власти, руководителей силовых ведомств.
Как сообщает пресс-служба главы НКР, были обсуждены шаги, предпринимаемые с целью решения гуманитарных проблем и проблем безопасности, усугубляющихся в результате продолжающейся агрессивной политики Азербайджана против Республики Арцах. Была подчеркнута необходимость эффективного использования внутренних ресурсов и активизации внешнеполитических усилий, направленных на разблокирование Арцаха.
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|Араик Арутюнян провел совещание по актуальным гуманитарным вопросам и проблемам безопасности Арцаха
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|Представители МККК ознакомились с условиями содержания армянских военнопленных и гражданских лиц в Азербайджане
|Анн Луйо организовала прием в посольстве по случаю завершения миссии в Армении
|Посол США с ознакомительным визитом находится в Ширакской области Армении
|Правящая в Армении фракция намерена отстранить от должности оппозиционного председателя парламентской комиссии
|Горизонтальные скважины начала прошлого века были найдены во дворе монастырского комплекса Амарас в ходе реставрационных работ
|Долгожданная встреча с <японским богом>, <диалог> с Параджановым: <Золотой абрикос> наградил выдающихся деятелей мирового киноискусства
|Будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Артак Бегларян представил несколько важных наблюдений относительно восстановления и вторичного прекращения газоснабжения из Армении в Арцах
|Тойво Клаар: Евросоюз с нетерпением ждет предстоящей трехсторонней встречи в Брюсселе с лидерами Армении и Азербайджана
|Байрамов ответил Захаровой: Мы проводим политику не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов
|Армяне России призвали Владимира Путина защитить народ Нагорного Карабаха
|Европарламентарий подвергла резкой критике Тойво Клаара за его позицию по ситуации вокруг Арцаха.
|Франция сменила посла в Армении
|В Ереване стартовал международный кинофестиваль <Золотой абрикос>
|Мирзоян: Население Нагорного Карабаха сталкивается с реальной угрозой этнической чистки и геноцида
|Глава МИД Армении рассказал действующему председателю ОБСЕ о гуманитарном кризисе в Арцахе, созданном действиями Азербайджана
|Ереван и Москва обменялись мнениями по ситуации в Кашатагском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом
|Глава МИД Армении провел встречу с Генсеком СЕ
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|<Айакве> за первую неделю собрала 14,8 тысяч подписей
|Ереван: Постановление Международного суда должно быть полностью выполнено Азербайджаном без каких-либо спекуляций и ложных интерпретаций текста
|Советник президента Арцаха прокомментировал решение Международного суда по Кашатагскому коридору
|Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Арцаха
|Спикер парламента Армении отправится во Францию
|В Батуми состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии
|Серж Саргсян: Ситуация в арцахском вопросе изменится, если сменятся переговорщики.
|Юрий Навоян: В отношениях между Арменией и Россией ощущается нехватка в институциональных механизмах для диалога
|Юбилейный фестиваль <Золотой абрикос> пройдет при поддержке группы компаний
|Серж Саргсян: Армен Ашотян является политическим заключенным
|В суд передано уголовное дело в отношении офицеров вооруженных сил
|В Армении находится делегации Совета Европы
|Арам Орбелян: Международное сообщество не признавало Арцах частью Азербайджана, иначе бы 30 лет не шли переговоры по разрешению конфликта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|В СК Армении планируется внедрить механизмы цифровой базы данных о киберпреступности
|Преобладающее большинство респондентов в Армении следили за речью Пашиняна в комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, но не поверили его откровениям
|Около половины респондентов в Армении указывают на наличие в стране политзаключенных - опрос
|Международный суд подтвердил свое решение по Лачинскому коридору
|Партия "Гнчакян" выразил поддержку правительству в преодолении стоящих перед страной вызовов
|Преобладающее большинство респондентов в Армении против изменения государственной символики страны
|В Армении выросло число тех, кто винит армянские власти в усугубляющейся гумситуации вокруг Арцахе и ждет новой азербайджанской агрессии - опрос
|В сеть попало полное видео инцидента на мосту через реку Хакари в Кашадагском коридоре - вопросов больше чем ответов
|Омбудсмен РА представила советнику УВК ООН по правам человека ситуацию в Армении и в Арцахе
|Делегация ЦИК Армении понаблюдает за президентскими выборами в Узбекистане
|Премьер-министр Армении посетит Грузию
|Глава МИД Армении едет в Хорватию
|Азербайджанский карманный суд приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения двух армянских военнослужащих, похищенных с суверенной территории РА 26 мая
|Представительство РА при ООН: Армения привержена сохранению культурного наследия для будущих поколений
|АНКА послу Квин: Неспособность США предпринять решительные действия для защиты Арцаха делают их соучастниками этнической чистки армян Азербайджаном
|В Армении пройдет региональная конференция, направленная на развитие Института патронатного воспитания
|Эпоха мира в действии: Азербайджан уже не скрывает своих притязаний на суверенные территории Армении
|Враг вновь обстрелял мирных жителей Арцаха
|Армен Григорян и Джейк Салливан обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Главы МИД Армении и Франции подчеркнули императив разрешения гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Читать больше
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