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АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян выразил недоумение действиями Общественного телевидения Армении, которое отказалось от использования термина "Арцах" в своих новостных выпусках.
Так, он констатировал, что во время выпусков новостей ОТА использует исключительно название Нагорный Карабах, что вызывает откровенное недоумение, ведь до недавнего времени всегда использовалось название Арцах.
"Конечно, народ Арцаха не отвергает термин Нагорный Карабах, более того, согласно конституции Республики Армения, названия Республика Арцах и Нагорно-Карабахская Республика тождественны.
Однако общественная телекомпания Армении уже давно не использует слово республика", - отметил Омбудсмен НКР, назвав удивительным тот факт, что даже ряд иностранных СМИ, работающих на территории РА, и входящие в группу международных новостей, используют название Арцах.
"Если проблема в том, чтобы быть более понятной международным акторам, то, во- первых, я думаю, что название Арцах уже успело стать узнаваемым и понятным заинтересованным в этом вопросе акторам, а во-вторых, нельзя ли хотя бы использовать оба названия параллельно: Арцах (Горный Карабах).
Представители международных СМИ часто используют название Арцах параллельно с Нагорным Карабахом, проявляя уважение к местным жителям, ведь международное право считает топонимы и географические названия не собственностью государств, а нематериальным наследием народов", - резюмировал Степанян.
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